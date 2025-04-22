Η τριπλέτα της Εφές: Ο Σέιν, ο Ελάιτζα και το μεγάλο “κρας” του Μπομπουά

Λάρκιν: Ο σταρ που δεν πέφτει ποτέ

Μπορεί η φετινή σεζόν να ήταν γεμάτη εμπόδια για τον Σέιν Λάρκιν, αλλά ο αρχηγός της Εφές είναι πάντα εκεί όταν η μπάλα “καίει”. Με λοιμώξεις, τραυματισμούς και ενοχλήσεις να τον κρατούν πίσω, ο Αμερικανός γκαρντ πάλεψε και επιστρέφει δυνατός στην πιο κρίσιμη φάση της χρονιάς. Σε 22 συμμετοχές, μετράει 11 πόντους, 4.4 ασίστ και 2.5 ριμπάουντ, παραμένοντας το απόλυτο σημείο αναφοράς στο παιχνίδι των Τούρκων. Στα ματς με τον Παναθηναϊκό είχε 6 πόντους στο πρώτο, ενώ στο δεύτερο έλειψε λόγω τραυματισμού.

Διαβάστε αναλυτικά στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.