Ευρωλίγκα: Τρίτος σε μέσο όρο προσέλευσης κόσμου ο Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός φιγουράρουν στην 3η και 5η θέση αντίστοιχα στη λίστα της Ευρωλίγκας με τις περισσότερες προσελεύσεις στο γήπεδο της φετινής σεζόν

Κόσμος ΠΑΟ

Μετά την ολοκλήρωση της regular season, οι οκτώ κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκας ξεκινούν απόψε τη μάχη τους στα playoffs με στόχο την πρόκριση στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι.

Η διοργανώτρια αρχή, δημοσίευσε τα στατιστικά προσέλευσης όλων των ομάδων στη φετινή σεζόν, εκεί όπου ξεχωρίζουν οι δύο σερβικοί σύλλογοι. Συγκεκριμένα, στην κορυφή της λίστας βρέθηκε η Παρτίζαν με 18,484 φιλάθλους κατά μέσο όρο και πληρότητα γηπέδου στο 98%, με τον Ερυθρό Αστέρα να ακολουθεί με 18,239 θεατές και 94% αντίστοιχα.

Στην τρίτη θέση της εν λόγω λίστας φιγουράρει ο Παναθηναϊκός AKTOR, που μέτρησε ανά ματς 17,111 θεατές με την πληρότητα στο ΟΑΚΑ να αγγίζει το 90%.

Στην 5η θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με τους Πειραιώτες να μετρούν σε κάθε παιχνίδι 11,546 φιλάθλους στο ΣΕΦ, με την πληρότητα του φαληρικού γηπέδου να φτάνει το 94%.

Πηγή: sport-fm.gr

