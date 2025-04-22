Ευρωλίγκα: Τρίτος σε μέσο όρο προσέλευσης κόσμου ο Παναθηναϊκός

Μετά την ολοκλήρωση της regular season, οι οκτώ κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκας ξεκινούν απόψε τη μάχη τους στα playoffs με στόχο την πρόκριση στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι.

Η διοργανώτρια αρχή, δημοσίευσε τα στατιστικά προσέλευσης όλων των ομάδων στη φετινή σεζόν, εκεί όπου ξεχωρίζουν οι δύο σερβικοί σύλλογοι. Συγκεκριμένα, στην κορυφή της λίστας βρέθηκε η Παρτίζαν με 18,484 φιλάθλους κατά μέσο όρο και πληρότητα γηπέδου στο 98%, με τον Ερυθρό Αστέρα να ακολουθεί με 18,239 θεατές και 94% αντίστοιχα.

Στην τρίτη θέση της εν λόγω λίστας φιγουράρει ο Παναθηναϊκός AKTOR, που μέτρησε ανά ματς 17,111 θεατές με την πληρότητα στο ΟΑΚΑ να αγγίζει το 90%.

Στην 5η θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με τους Πειραιώτες να μετρούν σε κάθε παιχνίδι 11,546 φιλάθλους στο ΣΕΦ, με την πληρότητα του φαληρικού γηπέδου να φτάνει το 94%.

