Η SUPER LEAGUE 2 ρίχνει αυλαία το Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Μαΐου στον ΣΚΑΪ

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 3 Μαΐου στις 14.45, ο ΗΡΑΚΛΗΣ θέλει να ολοκληρώσει νικηφόρα την προσπάθειά του τη φετινή σεζόν με αντίπαλο τον ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Ευθύμης Χούτας.

Και την Κυριακή 4 Μαΐου στις 14.45, η ΚΗΦΙΣΙΑ υποδέχεται την ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ και θέλει να σφραγίσει την επιστροφή της στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Περιγράφει ο Δημήτρης Βάλσαμος.

