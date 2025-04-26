Ο ΟΦΗ τα έχανε, ο Asteras AKTOR τα έβαλε και παραμένει στο κόλπο για την 5η θέση

Την τέλεια «ληστεία» έκανε ο Asteras AKTOR στην Κρήτη! Ο ΟΦΗείχε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη και δύο δοκάρια, αλλά οι Αρκάδες ήταν αποτελεσματικοί και χτύπησαν δις στο φινάλε με Μπαρτόλο-Κρέσπι για να πάρουν το εκτός έδρας τρίποντο (0-2).

Στους 27 βαθμούς οι «κιτρινομπλέ», οι οποίοι βρίσκονται στο -4 από τον Άρη και παραμένουν ζωντανοί στη μάχη της 5ης θέσης. Θέλουν δεδομένα νίκη την επόμενη αγωνιστική κόντρα στον Ατρόμητο και οι Θεσσαλονικείς να μη νικήσουν τον ΟΦΗ στην Κρήτη για να παίξουν τον τελικό στην τελευταία αγωνιστική στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Δύο δοκάρια ο Θεοδοσουλάκης και μεγάλες χαμένες ευκαιρίες με Γκονζάλεθ, Ανδρούτσο, Νέιρα για τους Κρητικούς, οι οποίοι ήταν ανώτεροι ως το 70' και μάλλον δεν έχουν καταλάβει πώς δεν πήραν κάτι από αυτό το ματς, γράφοντας την 4η ήττα τους σε ισάριθμα παιχνίδια στα playoffs.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον ΟΦΗ ο Ράσταβατς. Ο Ναούμοφ στο τέρμα και στην τετράδα της άμυνας οι Γκονζάλεθ, Σίλβα, Χριστόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης. Ο Μπάκιτς με τον Καραχάλιο στον άξονα, έχοντας τον Ανδρούτσο στο «10», ενώ οι Φούντας, Σενγκέλια ήταν τα εξτρέμ και ο Θεοδοσουλάκης στην κορυφή της επίθεσης.

Επίσης με 4-2-3-1 κατέβασε τον Αστέρα ο Παντελίδης. Στην εστία ο Τσιντώτας και στην άμυνα οι Χουχούμης, Τριανταφυλλόπουλος, Ντελί, Άλβαρες. Οι Αλάγκμπε, Έντερ στα χαφ, με τους Καλτσά, Μούμο στα φτερά και τον Μπαρτόλο πίσω από τον Χατζηγιοβάνη που έπαιξε σε ρόλο σέντερ φορ.

Το ματς

Ξεκάθαρη η εικόνα του αγώνα στο ξεκίνημά του, με τον ΟΦΗ να έχει τον έλεγχο, να πιέζει και να κερδίζει διαρκώς στατικές φάσεις, κρατώντας στο μισό γήπεδο τον Αστέρα που έψαχνε την κόντρα-επίθεση. Ο Χριστόπουλος προειδοποίησε στο 6' με κεφαλιά και στο 20' οι Κρητικοί άγγιξαν το προβάδισμα, αλλά το φοβερό σουτ του Θεοδοσουλάκη σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι. Στο αμέσως επόμενο λεπτό δε, ο Γκονζάλεθ βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά πήγε να… σκοτώσει από τη μικρή περιοχή τον Τσιντώτα, ο οποίος έκανε εκπληκτική επέμβαση.

Ο Αστέρας έριξε το τέμπο στα επόμενα λεπτά, απείλησε για πρώτη φορά στο 29' με το σουτ του Αλάγκμπε που δεν βρήκε εστία, ενώ πέντε λεπτά μετά ο Ναούμοφ έβγαλε το πλασέ του Μουμο μέσα και δεξιά από την περιοχή. Στα… καπάκια ο ΟΦΗ είχε νέα τεράστια φάση, αλλά ο Ανδρούτσος δεν έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα από τη μικρή περιοχή μετά το υπέροχο γύρισμα του Σενγκέλια και ο Θεοδοσουλάκης στο 41' είδε το… άλλο δοκάρι, το δεξί, να σταματά την κεφαλιά του για το 0-0 του ημιχρόνου.

Ο Παντελίδης έκανε πιο ορθολογική την ομάδα του στο δεύτερο μέρος, ρίχνοντας τους Γκιοακίνι και Κρέσπι, με τους Αρκάδες να φέρνουν τον ρυθμό στα μέτρα τους και να κλείνουν τους χώρους προς την εστία του Τσιντώτα. Σταδιακά απειλούσαν κιόλας, όπως στο 59' με το σουτ του Κρέσπι που έβγαλε ο Ναούμοφ, αλλά και στο 66' όταν ο Ζουγλής γύρισε στον Γκιοακίνι, όμως, πριν αυτός εκτελέσει ο Καραχάλιος απομάκρυνε!

Στο 73ο λεπτό ο ΟΦΗ είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του στο β' 45λεπτο, αλλά ο Τσιντώτας έκανε νέα σπουδαία επέμβαση, αυτήν τη φορά στην καρφωτή κεφαλιά του Νέιρα. Και λίγα λεπτά αργότερα, το μομέντουμ άλλαξε σε μια ανύποπτη φάση: O Χουχούμης σούταρε, ο Ανδρούτσος έκοψε και απομάκρυνε σε κόρνερ. Ωστόσο, ο Ευαγγέλου πήγε σε on field review, καθώς ο Έλληνας χαφ είχε βρει την μπάλα με το χέρι. Ο ρέφερι έδειξε την άσπρη βούλα, απ' όπου ο Μπαρτόλο είδε τον Ναούμοφ να βγάζει αρχικά την εκτέλεσή του, αλλά ο Αργεντινός πήρε το ριμπάουντ για το 1-0 στο 79'.

Επτά λεπτά αργότερα και ενώ οι γηπεδούχοι είχαν ανεβάσει πολύ ψηλά τις γραμμές τους, ο Κρεσπί έκανε φοβερή κούρσα, κουβαλώντας την μπάλα πίσω από τον άξονα, έφτασε στα όρια της αντίπαλης περιοχής, έκανε το σουτ και με τη βοήθεια του Χριστόπουλου στον οποίο κόντραρε η μπάλα, έγραψε το 2-0 για να κλειδώσει το τρίποντο της ομάδας του και να υποχρεώσει τους γηπεδούχους σε πέμπτη διαδοχική ήττα.

MVP: Ο Κρέσπι μπήκε στο ημίχρονο και άλλαξε το ματς, αλλά ο Τσιντώτας ήταν αυτός που με τις επεμβάσεις του κράτησε το μηδέν και έδωσε την ευκαιρία στους συμπαίκτες του να πάρουν τη νίκη. Οπότε ο Έλληνας πορτιέρε ήταν ο κορυφαίος…

Η σφυρίχτρα: Δεν είχε προβλήματα η διαιτησία του Ευαγγέλου, σωστός ο καταλογισμός του πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων μέσω on field review.

