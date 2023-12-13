Αλμέιδα για Άγιαξ- ΑΕΚ: «Εάν σχεδιάζα το ματς για την ισοπαλία, θα σήμαινε ότι δεν θα πίστευα στους ποδοσφαιριστές μου»

Μόνο για τη νίκη (παρά το ότι μπορεί να εξασφαλίσει την 3η θέση και με ισοπαλία) θα παραταχθεί στο Άμστερνταμ κόντρα στον Άγιαξ η ΑΕΚ, όπως τόνισε ο Ματίας Αλμέιδα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (14/12, 22:00).

Μάλιστα, ο προπονητής της «Ένωσης» το έπραξε με το ωραίο ιδιαίτερο χιούμορ του. «Εμείς έχουμε ετοιμάσει αυτό το παιχνίδι για να παίξουμε στην αντεπίθεση. Θα περιμένουμε… (σ.σ. χαμογέλασε στο τέλος της πρότασής του, προφανώς αστειευόμενος). Εμείς ήρθαμε εδώ για να επιδιώξουμε τη νίκη. Δεν είναι καθόλου μέσα στο κεφάλι μας να έρθουμε να παίξουμε για να πάρουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό θα μας έκανε ζημιά, εάν σκεφτόμασταν έτσι. Εάν εγώ σχεδίαζα ένα παιχνίδι για να ψάξω στο τέλος την ισοπαλία, τότε δεν θα πίστευα στους ποδοσφαιριστές μου. Εγώ ξέρω το τι μπορούν να δώσουν και πραγματικά είναι πολύ βαρετό να βγεις να παίξεις ένα παιχνίδι για να πάρεις την ισοπαλία. Για έναν ποδοσφαιριστή νομίζω θα είναι πολύ άσχημο να έχει έναν προπονητή να του λέει ''όλοι πίσω και όταν έχετε την ευκαιρία βγείτε μπροστά''. Δεν έχω δει ποτέ κανένα μικρό παιδί να παίζει ψάχνοντας την ισοπαλία. Και εγώ θέλω οι παίκτες να έχουν αυτήν τη νοοτροπία, να βγουν να το διασκεδάσουν», εξήγησε χαρακτηριστικά ο «Πελάδο».

Ο Αργεντινός τεχνικός υπογράμμισε την εμπιστοσύνη που έχει στους παίκτες του αλλά και την πολλή όρεξη που έχει η ομάδα του για να συνεχίσει στην Ευρώπη.

Παράλληλα, εξήρε τον «Αίαντα» για την ποδοσφαιρική του ιστορία και τη δουλειά του στις ακαδημίες, ενώ μιλώντας με καλύτερα λόγια για την ατμόσφαιρα της «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» (απαντώντας σε σχετική ερώτηση), τόνισε πως και της OPAP Arena είναι επίσης μοναδική.

Αναλυτικά, η συνέντευξη Τύπου του Ματίας Αλμέιδα:

Σε έναν όμιλο «θανάτου», η ΑΕΚ έχει καταφέρει να παραμείνει ζωντανή. Πώς έχει στο μυαλό του το αυριανό παιχνίδι.

«Έχω σκεφτεί πολύ και συνεχίζω να σκέφτομαι. Έχω ακόμα μία μέρα για να σκεφτώ. Πιστεύω ότι το γκρουπ των παικτών που προπονώ είναι ανταγωνιστικό. Έχει δείξει χαρακτήρα, έχει δείξει καλή διάθεση, ότι θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Σίγουρα θέλαμε να φτάσουμε στο αυριανό παιχνίδι έχοντας περισσότερους βαθμούς, αλλά επίσης είναι σημαντικό να φτάνουμε εδώ και να έχουμε πιθανότητες, να καταφέρουμε ένα βήμα σε άλλη διοργάνωση της Ευρώπης. Εμπιστεύομαι πολύ τους παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι αύριο και μπορώ να πω ότι έχω μεγάλες προσδοκίες για το αυριανό ματς.Αντιμετωπίζουμε έναν μεγάλο αντίπαλο που έχει αλλάξει τον προπονητή του, έχει αλλάξει λίγο τον τρόπο παιχνιδιού του, από την άφιξη του νέου προπονητή έχει αλλάξει στα αποτελέσματα. Έχει πάρει θετικά αποτελέσματα, εμείς αύριο θα κάνουμε αυτό που προσπαθούν πάντα οι παίκτες μου, να απολαύσουν το ποδόσφαιρο».

Είναι το αυριανό παιχνίδι, εφόσον έρθει η πρόκριση, αυτό που θα εκτοξεύσει αγωνιστικά την ΑΕΚ;

«Όχι. Η δική μας νοοτροπία είναι πάντα η ίδια. Δεν θα εξαρτηθούμε, δεν θα αφήσουμε να μας επηρεάσει ένα παιχνίδι για το πώς θα συνεχίσουμε. Εμείς ερχόμαστε εδώ και ψάχνουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Καταλαβαίνοντας ότι πάντα μιλάμε για ποδόσφαιρο. Αλλά ούτε ένα θετικό αποτέλεσμα ούτε ένα αρνητικό θα μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που δουλεύουμε και σκεφτόμαστε και που πιστεύουμε».

Τι διαφορετικό περιμένει από τον Άγιαξ σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι και ποια είναι τα στοιχεία που έχει πει στους παίκτες του να προσέξουν.

«Είναι δύο διαφορετικές ομάδες με την αλλαγή του προπονητή. Κάθε προπονητής έχει διαφορετικό τρόπο που προπονεί την ομάδα, διαφορετικό σύστημα. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές θέσεων σε κάποιους ποδοσφαιριστές. Αυτό που λέω και μεταφέρω πάντα στους παίκτες μου είναι το πώς παίζει ο αντίπαλος, να σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους, αλλά για μένα είναι πιο σημαντικό τα πώς είναι οι δικοί μου παίκτες. Εάν είναι καλά, τότε θα απολαύσουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο αντίπαλος έχει πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, εμείς έχουμε καλούς, μεγάλους ποδοσφαιριστές.

Όλοι έχουμε τη διάθεση και την όρεξη να συνεχίσουμε στην Ευρώπη. Σίγουρα θα δούμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, κυρίως επειδή βρισκόμαστε σε έναν από τους ναούς του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Εάν δεν κάνω λάθος, η τελευταία φορά που βρέθηκα εδώ ήταν το 2000. Έχουν περάσει τα χρόνια, έβλεπα τώρα τους παίκτες που έχουν περάσει από εδώ και μπορώ να πω ότι συνεχίζει να με χαροποιεί που βρισκόμαστε σε ένα γήπεδο εδώ, μου δίνει ευτυχία και όρεξη και οι ποδοσφαιριστές που προπονώ μου δίνουν αυτήν την εμπιστοσύνη».

Βλέποντας τις εικόνες όλων των ποδοσφαιριστών και γνωρίζοντας την ατμόσφαιρα που δημιουργείται εδώ, εάν πρέπει να δώσει κίνητρο στους παίκτες ή να προσπαθήσει να τους φρενάρει για να μην παρασυρθούν.

«Οι παίκτες ξέρουν πώς πρέπει να το διαχειριστούν. Οι δικοί μας παίκτες έχουν τη δική τους ιστορία επίσης. Η δική μας ομάδα επίσης έχει τη δική της ιστορία. Επίσης, η ατμόσφαιρα που μπορεί να ζήσει κάποιος στο γήπεδο της ΑΕΚ είναι επίσης μοναδική. Οπότε δεν θα μας εκπλήσσει κάτι παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι εγώ μελαγχολώ πολλές φορές, επειδή αυτά τα παιδιά είναι πολύ νέα και βλέποντας μια φωτογραφία του Φαν Μπάστεν σκέφτομαι εάν θα μπορούσαν να τον έχουν δει να παίζει. Είναι πάρα πολύ ποδοσφαιριστές που έχω δει εδώ, αλλά ο Φαν Μπάστεν ήταν από τους καλύτερους στον κόσμο.

Αυτό το κλαμπ έχει χαράξει κάτι ξεχωριστό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και επίσης έχει κάνει τεράστιο στη δουλειά στις ακαδημίες. Και γι' αυτό έχουν βγάλει τόσους παίκτες και θα βγάλουν και άλλους. Το να βλέπει κάποιος φωτογραφίες μπορεί να δίνει κίνητρο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν φρενάρει. Είναι καλό να αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα. Και υπάρχει η αναγνώριση εδώ σε ένα κλαμπ που έχει την ιστορία του στο ωραίο ποδόσφαιρο».

Για το ότι η ΑΕΚ μπορεί να προκριθεί με δύο αποτελέσματα και για τις απουσίες που θα έχει σε ακόμα ένα φετινό παιχνίδι της.

«Εμείς έχουμε ετοιμάσει αυτό το παιχνίδι για να παίξουμε στην αντεπίθεση. Θα περιμένουμε… (σ.σ. χαμογέλασε στο τέλος της πρότασής του, προφανώς αστειευόμενος). Εμείς ήρθαμε εδώ για να επιδιώξουμε τη νίκη. Δεν είναι καθόλου μέσα στο κεφάλι μας να έρθουμε να παίξουμε για να πάρουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό θα μας έκανε ζημιά, εάν σκεφτόμασταν έτσι. Εάν εγώ σχεδίαζα ένα παιχνίδι για να ψάξω στο τέλος την ισοπαλία, τότε δεν θα πίστευα στους ποδοσφαιριστές μου.

Εγώ ξέρω το τι μπορούν να δώσουν και πραγματικά είναι πολύ βαρετό να βγεις να παίξεις ένα παιχνίδι για να πάρεις την ισοπαλία. Για έναν ποδοσφαιριστή νομίζω θα είναι πολύ άσχημο να έχει έναν προπονητή να του λέει ''όλοι πίσω και όταν έχετε την ευκαιρία βγείτε μπροστά''. Δεν έχω δει ποτέ κανένα μικρό παιδί να παίζει ψάχνοντας την ισοπαλία. Και εγώ θέλω οι παίκτες να έχουν αυτήν τη νοοτροπία, να βγουν να το διασκεδάσουν. Και πάντα διασκεδάζεις όταν κερδίζεις. Εάν δούμε ότι στο 30' είμαστε έτσι και έτσι, τότε θα πάμε όλοι πίσω (σ.σ. γελώντας). Όχι, όχι, εμείς ήρθαμε να παίξουμε το παιχνίδι μας, όπως κάνουμε πάντα, χωρίς να σκεφτούμε ότι μπορούμε να ψάξουμε δύο αποτελέσματα».

Με βάση και το πρώτο παιχνίδι, τι πρέπει να έχει η ΑΕΚ αύριο για να πάρει αυτό που θέλει, την πρόκριση.

«Εγώ δεν θα άλλαζα τίποτα, γιατί κάναμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Εάν θυμηθείτε είχαμε στο τελευταίο λεπτό τη φάση με τον Γιόνσον. Αλλά δεν λέω ότι παίξαμε καλά λόγω της τελευταίας φάσης, αλλά κατά τη διάρκεια ολόκληρου του παιχνιδιού θεωρώ ότι τα πήγαμε καλά. Μετά το παιχνίδι είχαμε μιλήσει πάλι μαζί και είχαμε πει ότι δεν καταφέραμε να μετατρέψουμε σε γκολ τις φάσεις που είχαμε δημιουργήσει. Οπότε εύχομαι και επιθυμώ το αυριανό παιχνίδι να είναι παρόμοιο, αλλά να μπορέσουμε να μετατρέψουμε περισσότερη από μία φάση σε γκολ. Έχουμε πάρα πολλή όρεξη και διάθεση να συνεχίσουμε αυτή τη διαδρομή. Έχουμε δουλέψει και έχουμε αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο σε αυτήν τη διοργάνωση».

