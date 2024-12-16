Ο Ιταλός Σότσα «σφυρίζει» το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ για το Κύπελλο

Τον Σιμόνε Σότσα όρισε η ΚΕΔ να διευθύνει τον πρώτο προημιτελικό Κυπέλλου ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ που θα γίνει την Τετάρτη στην OPAP Arena.



Βοηθοί του θα είναι οι επίσης Ιταλοί Λούκα Μοντίν και Πασκουάλε Καπάλντο, τέταρτος ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, ενώ στο VAR θα είναι ο Ιταλός Μάρκο Ντι Μπέλο και βοηθός ο Βασίλης Φωτιάς. Σημειώνεται πως παρατηρητής στο συγκεκριμένο ματς θα είναι ο ίδιος ο επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.

Ο 37χρονος ρέφερι. Στις 25/9/2023 ήταν στο Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 1-2 για την 5η αγωνιστική, ενώ στις 5/10/23 ήταν στο ΠΑΟΚ-Άιντραχτ 2-1 για το Conference League. Στις 24/10/24 ήταν στο Μάλμε-Ολυμπιακός 0-1 για το Europa League.Φέτος έχει διαιτητεύσει σε τρία ματς ομίλων του Europa League: Μαν. Γιουνάιτεντ-Τβέντε 1-1, Μάλμε-Ολυμπιακός 0-1 και Μπεσίκτας-Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3. Επίσης ήταν στο Σερβία-Ελβετία 2-0 για το Nations League, ενώ στην Serie A έχει «σφυρίξει» σε επτά ματς, ανάμεσα στα οποία τα Φιορεντίνα-Ρόμα 5-1 και Γιουβέντους-Τορίνο 2-0.Στο(17:00) διαιτητής ορίστηκε ο Τάσος Παπαπέτρου με τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη στο VAR, ενώ στο(19:00) θα είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τον Άγγελο Ευαγγέλου στο VAR.

