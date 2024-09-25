Η Γεωργία Καλτσή στο ΟΠΑΠ Game Time για το Europa League και το μότο της ζωής της

To Europa League κάνει σήμερα πρεμιέρα και καλεσμένη στο ΟΠΑΠ Game Time είναι η αθλήτρια με αναπηρικό αμαξίδιο, ηθοποιός και μοντέλο Γεωργία Καλτσή. Γεμάτη χιούμορ και θετική ενέργεια σχολιάζει την αθλητική επικαιρότητα και τους εκτός έδρας αγώνες του ΠΑΟΚ με τη Γαλατασαράι και του Ολυμπιακού με τη Λυών στην 1η αγωνιστική της League Phase.

Μιλάει για τη μεγάλη της αγάπη που είναι ο αθλητισμός, την καθημερινότητα της μετά το αυτοκινητικό ατύχημα και τη φράση του Bob Marley που αποτελεί το μότο της ζωής της.

Η πολυτάλαντη Γεωργία Καλτσή αποκαλύπτει ακόμα στη Χριστίνα Βραχάλη ποια αθλήτρια θα παντρευόταν για ένα 24ωρο στο Λας Βέγκας, τι σειρές της αρέσουν και με τι θα άλλαζε ένα Ολυμπιακό μετάλλιο.

Δείτε την εκπομπή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.