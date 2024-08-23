Το σχόλιό του για την ήττα του Παναθηναϊκού με σκορ 2-1 από τη Λανς, που τον αφήνει ζωντανό για πρόκριση στη League Phase του Conference, κατέθεσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης!

Ο απεσταλμένος του σταθμού στη γαλλική πόλη τόνισε μετά τη λήξη του αγώνα ότι «έτσι όπως τελείωσε το ματς, σε σχέση με το πώς ξεκίνησε, ο Παναθηναϊκός μένει ζωντανός, αντιμετωπίζει, ωστόσο, μία πολύ καλύτερη ομάδα. Η αλήθεια, πάντως, είναι ότι στα 70 λεπτά, που έπαιζε με παίκτη λιγότερο, δεν μπορούσε να απειλήσει. Το γκολ του Ιωαννίδη είναι εκπληκτικό, σπάνιο! Ένα γκολ παγκόσμιας κλάσης».

Και συνέχισε ενόψει της ρεβάνς: «Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια και κατά τη γνώμη μου να μη δεχθεί γκολ. Και πρέπει, φυσικά, ο Παναθηναϊκός να παίξει σε ένα γεμάτο ΟΑΚΑ, με 60.000 κόσμο»!

Για τον Πελίστρι, τέλος, ανέφερε: «Με μισή προπόνηση και χωρίς να ξέρει τα ονόματα των συμπαικτών του, είδαμε η ταχύτητα και η τεχνική του πόσο μεγάλη διαφορά μπορούν να κάνουν».

