«Ζωντανός» για πρόκριση με την γκολάρα Ιωαννίδη ο Παναθηναϊκός στη Λανς

Η ρεβάνς των δύο ομάδων θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό στάδιο την προσεχή Πέμπτη (29/08) στις 9μ.μ., ενώ νωρίτερα ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον Λεβαδειακό για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Η Λανς παρατάχθηκε με σύστημα 3-4-1-2, τον Σαμπά στην εστία και τους Γκραντί, Ντάνσο και Μεδίνα τριπλέτα στα μετόπισθεν. Ο Φρανκφόσκι ήταν ο δεξιός φουλ μπακ, ο Μασάδο ο αριστερός, Τόμασον και Ντιούφ έπαιξαν ως «κόφτες», ο Περέιρα είχε ελεύθερο ρόλο, ενώ Σοτοκά και Σαΐντ αποτέλεσαν το δίδυμο της επίθεσης.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη «κατέβηκε» επίσης με σχηματισμό 4-2-3-1 και τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Κώτσιρας, Ίνγκασον, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς συνέθεσαν την τετράδα στην άμυνα. Αράο και Τσέριν ήταν οι δύο στον άξονα, με τους Τετέ, Μπακασέτα και Τζούριτσιτς στην τριάδα πίσω από τον Ιωαννίδη, που ήταν ο σέντερ φορ.

Το ματς:

Με τη Λανς να πιέζει με το καλημέρα, ο Παναθηναϊκός έκανε την χειρότερη δυνατή εκκίνηση στην αναμέτρηση, δεχόμενος γκολ στην πρώτη επίθεση του αντιπάλου του…

Μόλις στο 4’, καθώς μετά την γρήγορη ανάπτυξη από αριστερά και την αλλαγή πλευράς με τον Σοτοκά, ο… ξεχασμένος Φρανκόφσκι μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε τον εξερχόμενο και χωρίς περιθώρια αντίδρασης Ντραγκόφσκι και έκανε το 1-0!

Οι «πράσινοι» δυσκολεύονταν να κρατήσουν την κατοχή της μπάλας, με τους Γάλλους από την πλευρά τους να προσπαθούν να παίξουν άμεσο ποδόσφαιρο και να «χτυπήσουν» στο τρανζίσιον.

Απείλησαν ξανά στο 9ο λεπτό, με την κεφαλιά του Σαΐντ να περνάει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ντραγκόφσκι και διατήρησαν τον έλεγχο του ρυθμού, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Η πρώτη καλή στιγμή του Παναθηναϊκού ήρθε στο 15’, με τον Ιωαννίδη να φεύγει στην κόντρα, να πατάει περιοχή, αλλά τον Ντάνσο να τον κόβει με υπερένταση την τελευταία στιγμή.

Για να ακολουθήσει η αποβολή του Μεδίνα, με απευθείας κόκκινη κάρτα μετά την χρήση VAR, επτά λεπτά και να αλλάξουν οι ισορροπίες και η εικόνα του αγώνα…

Καθώς από εκείνο το σημείο και μετά οι φιλοξενούμενοι πήραν μέτρα στο γήπεδο και προσπάθησαν να φτιάξουν φάσεις με κάθετες πάσες από τον άξονα.

Καταγράφοντας την πρώτη τους αξιόλογη τελική στο 24ο λεπτό, όταν ο Τσέριν έκανε μια δύσκολη κεφαλιά, αλλά ο Σαμπά απογειώθηκε και έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ!

Με τον Γεντβάι να πλασάρει πάνω στον Ντάνσο, στην αμέσως επόμενη φάση, χάνοντας μια ακόμα ευκαιρία, η Λανς «χτύπησε» για δεύτερη φορά, εν προκειμένω κόντρα στη ροή του αγώνα, λίγο μετά το ημίωρο…

Όταν ο Αράο δεν μπόρεσε να κόψει τον Μασάδο στο κέντρο, που έφυγε στην αντεπίθεση, σέντραρε από τα αριστερά, με τον Σαΐντ να σουτάρει προ του Γεντβάι, τον Ντραγκόφσκι να αποκρούει αρχικά, αλλά τον πρώτο να τον νικάει με δεύτερη προσπάθεια, κάνοντας το 2-0 σε κενή εστία, στο 34’!

Έχοντας πάρει ψυχολογία, οι «λανσουά» άφησαν πίσω τους το καλό δεκάλεπτο του αντιπάλου τους, κέρδισαν κάποια κόρνερ, «προστάτευσαν» με άνεση το πλεονέκτημά τους και πήγαν στα αποδυτήρια με το μεγάλο προβάδισμα για τη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα τη Λανς στο δεύτερο ημίχρονο, πετυχαίνοντας ένα γρήγορο γκολ που τον έβαλε και πάλι στο κόλπο για την πρόκριση.

Καθώς από πάσα του Κώτσιρα, ο Ιωαννίδης έκανε μια εκπληκτική ατομική ενέργεια, μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε υπό την πίεση του Ντάνσο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μειώνοντας σε 2-1 στο 53ο λεπτό!

MVP:

Η «σφυρίχτρα»:

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Λανς (Γουίλ Στιλ) : Σαμπά, Γκραντί, Ντάνσο, Μεδίνα, Φρανκόφσκι, Τόμασον, Ντιούφ, Μασάδο, Περέιρα (26' Χουσάνοφ), Σοτοκά, Σαΐντ (70' Λασκαρί).

Έμειναν στον πάγκο: Πέτριτς, Κόφι, Ενζολά, Αγκιλάρ, Φουλγκινί, Τσάβνες, Ογεντιράν, Σαρ, Χαϊνταρά, Μεντί.

Παναθηναϊκός (Ντιέγκο Αλόνσο): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (67' Βαγιαννίδης), Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Αράο (80' Μαξίμοβιτς), Τσέριν (85' Γερεμέγεφ), Τετέ (67' Πελίστρι), Μπακασέτας, Τζούριτσιτς (80' Λημνιός), Ιωαννίδης.

Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Λίλο, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Σπόραρ, Κάτρης.

Διαιτητής: Γκέρκο Μπόγκαρ (Ουγγαρία).

Βοηθοί: Θεόδωρος Γεωργίου, Μπάλαζ Σζαλάι (Ουγγαρία).

4ος διαιτητής: Τόμας Βόγκναρ (Ουγγαρία).

VAR: Ιστβάν Βαντ (Ουγγαρία).

AVAR: Φέρεντς Καράκο (Ουγγαρία).

