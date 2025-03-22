Η bwin μαζί με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην ενημέρωση «Νερό για όλους»

Ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού εστιάζει στο θέμα «Νερό για όλους - Να μην αφήσουμε κανέναν πίσω» και η bwin «αγκαλιάζει» την προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Παράλληλα, αναδεικνύει την ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι, θα έχουν πρόσβαση σε καθαρό και ασφαλές πόσιμο νερό.

Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα και στη μάχη της υπενθύμισης συμμετέχουν ενεργά o Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Οι δύο μεγάλες ομάδες στάθηκαν στο πλευρό της bwin και μίλησαν για το υπέρτατο αγαθό.

Η αλόγιστη χρήση του, η ρύπανση και η κλιματική αλλαγή επηρεάζουν την ποιότητα και την ποσότητα του διαθέσιμου νερού. H bwin, Επίσημος Εθνικός Χορηγός της ΕuroLeague ετοίμασε μια μίνι καμπάνια ενημέρωσης και τέσσερις διεθνείς παίκτες πέρασαν το δικό τους μήνυμα. Άλλωστε, η δράση μας σήμερα θα καθορίσει την ποιότητα ζωής των μελλοντικών γενεών.

Ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε πως το νερό δεν είναι δεδομένο, ο Ιωάννης Παπαπέτρου πως δεν πρέπει να το σπαταλάμε, ο Σάσα Βεζένκοφ υποστήριξε πως το νερό δεν είναι επαρκές, ενώ ο Ματίας Λεσόρ μίλησε για σεβασμό προς το υπέρτατο αγαθό.

Κάθε πρωτοβουλία μπορεί να αποδειχθεί κομβική και η bwin παραμένει συνεπής στη στρατηγική της για κοινωνική προσφορά. Μέσω δεκάδων στοχευμένων δράσεων και πρωτοβουλιών εξασφαλίζει στην Κοινωνία ένα καλύτερο, πιο βιώσιμο μέλλον. Στηρίζοντας έμπρακτα έμμεσα ή άμεσα Οργανισμούς, Ιδρύματα, ΜΚΟ, Θεσμικούς Φορείς, το διεθνές στοιχηματικό brand απαντά με συνέπεια στις κοινωνικές προκλήσεις.

