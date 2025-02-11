Ανακοίνωση μέσω της οποίας δίνει την δική της απάντηση στον Παναθηναϊκό αλλά και την ΑΕΚ, για τη δική τους χθεσινή κοινή τοποθέτηση, εξέδωσε σήμερα 11/02 η Stoiximan Super League.

Με την διοργανώτρια Αρχή να αναφέρεται σε όλα όσα συζητήθηκαν και εν τέλει αποφασίστηκαν στο χθεσινό Διοικητικό Συμβούλιο, παραθέτοντας τις σχετικές στιχομυθίες και κάνοντας λόγο για προπαγάνδα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Επί της χθεσινοβραδινής κοινής ανακοίνωσης των ΠΑΕ ΑΕΚ και Παναθηναϊκός περί του ότι στον ιστότοπο της Super League δεν αποδόθηκε σωστά η απόφαση που ελήφθη στη χθεσινή (10/2/2025) συνεδρίαση του Δ.Σ. επισημαίνονται τα εξής:

α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρότεινε στο σώμα επί λέξει τα εξής: «Είμαστε σύμφωνοι να γίνει μια εξουσιοδότηση στο προεδρείο της Λίγκας (σ.σ: το προεδρείο είναι ο Πρόεδρος και η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Δ.Σ.) μαζί με την ΕΠΟ να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν άμεσα, ακόμα και αυτή την εβδομάδα, να αλλάξει ο νόμος και να μην διαφοροποιηθεί ή αλλάξει το status του αυτοδιοίκητου στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να είμαστε εναρμονισμένοι με την UEFA; Θεωρώ ότι όλοι μας συμφωνούμε να το πράξουμε. Έχει αντίρρηση κανείς σε αυτό;». Στο σημείο αυτό απάντησε ο κ. Ιβάν Σαββίδης ότι ο ΠΑΟΚ συμφωνεί και ουδέν μέλος του Δ.Σ. εξέφρασε αντίρρηση.

β) Αμέσως, πράγματι, ζήτησε το λόγο ο κ. Ηλιόπουλος ο οποίος τοποθετήθηκε για διάφορα θέματα και είπε ότι αυτό που πρότεινε ο κ. Μαρινάκης θα έπρεπε να είχε γίνει ένα μήνα πριν χωρίς όμως να αποσαφηνίσει ρητά αν συμφωνεί ή διαφωνεί με την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ.

