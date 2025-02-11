Παναθηναϊκός: Ποια είναι η αντίπαλος του «τριφυλλιού» Βίκινγκουρ, για τα playoffs του Conference League

Η Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ, την οποία θα βρει απέναντί του ο Παναθηναϊκός στα play-off του Conference League την Πέμπτη είναι ένας ιστορικός σύλλογος από την Ισλανδία, που με την φετινή του πορεία έχει ήδη κάνει την Ευρωπαϊκή του υπέρβαση.
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.
Πηγή: skai.gr
- Απάντηση της Super League σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ: «Είμαστε συνεταιρισμός, όχι ένα ακόμα πεδίο για αντιπαραθέσεις»
- Η πτήση του Τάκη Οικονομόπουλου στο «Γουέμπλεϊ», η φανέλα της Μπιλμπάο και η ιστορία πίσω από το Πουλί
- Κοινή απάντηση Παναθηναϊκού - ΑΕΚ στη Σούπερ Λιγκ: «Καμία εντολή εν λευκώ δεν παρασχέθηκε»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.