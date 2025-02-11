Το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο Παναθηναϊκός πενθεί για ακόμα μια φορά σε διάστημα λίγων εβδομάδων, καθώς μετά τον Μίμη Δομάζο… πέταξε στους αιώνες το Πουλί, ο Τάκης Οικονομόπουλος, αφήνοντας την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα (10/02). Μια τόσο μεγάλη μορφή της ομάδας, που σκόρπισε τον θρήνο σε όλον τον οργανισμό.

Δύο θρύλοι του «τριφυλλιού», οι οποίοι ήταν παρόντες στο έπος του «Γουέμπλεϊ». Εκεί, όπου ο Τάκης Οικονομόπουλος έδειξε με τις αποκρούσεις του πως πρόκειται για έναν εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων που έβγαλε ποτέ η Ελλάδα.

Εκείνη την ημέρα πάντως, στις 2 Ιουνίου του 1971, πέρα από τις μεγάλες επεμβάσεις που έκανε, το Πουλί συγκέντρωσε για ακόμα έναν λόγο τα βλέμματα. Ο Οικονομόπουλος δεν φόραγε εμφάνιση του Παναθηναϊκού, αλλά του Χοσέ Άνχελ Ιρίμπαρ, τερματοφύλακα εκείνη την εποχή της Αθλέτικ Μπιλμπάο!

Φυσικά, για να διαπιστώσει κάποιος αυτή την λεπτομέρεια, θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα παρατηρητικός ή… λεπτολόγος και να δει ότι, σε όλα ανεξαιρέτως τα προηγούμενα ματς των «πράσινων» ο Οικονομόπουλος φορούσε μια γκρι και όχι τη μαύρη.

Το «λάφυρο» και η… εξήγηση

Πως όμως φτάσαμε στο να βρεθεί τελικά η φανέλα του θρύλου της Αθλέτικ Μπιλμπάο στα χέρια του Οικονομόπουλου;

Ήταν 28 Οκτωβρίου του 1970 όταν η Ελλάδα κλήθηκε να αγωνιστεί με την Εθνική Ισπανίας, σε φιλικό ματς που έλαβε χώρα στη Σαραγόσα. Παιχνίδι στο οποίο ο Οικονομόπουλος είχε κερδίσει τις επευφημίες του κοινού για τις επεμβάσεις του, παρά την ήττα της Εθνικής μας με 2-1!

«Τότε ο Ιρίμπαρ ήταν ήδη φτασμένος, όχι μόνο στην χώρα του. Οπότε κι εγώ, είπα να του ζητήσω την φανέλα. Είχα καλή ψυχολογία από το ματς και το… τόλμησα (γέλια). Μου είχε κάνει εντύπωση», είχε εξηγήσει στον Σπύρο Σιαμπλή σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο sport-fm.gr για το «σουβενίρ» που αποκόμισε.

«Καταρχήν, ήταν εντυπωσιακή. Μαύρη, πολύ καλής ποιότητας αλλά -το σημαντικότερο- σου… έδινε ψυχολογία, ξέροντας και το ποιος την φορούσε. Έπειτα, ήταν μια ειδική περίπτωση το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή που την είδα», πρόσθεσε, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους.

Η εν λόγω εμφάνιση μπορεί να φαίνεται ότι έχει στο σημείο της καρδιάς το τριφύλλι, αλλά αυτό δεν ισχύει. Αντιθέτως, αυτό που υπάρχει είναι ο θυρεός της εθνικής ομάδας της Ισπανίας!

Το «πουλί» των ρεκόρ!

Ο Οικονομόπουλος δεν είναι, πάντως, κάποιος… τυχαίος και το Γουέμπλεϊ αν και αποτελεί τη μεγαλύτερη ίσως διάκριση στην ποδοσφαιρική του καριέρα, δεν είναι η μοναδική. Μέτρησε 376 συμμετοχές στην Α’ Εθνική, κατέκτησε πέντε φορές το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό. Το σημαντικότερο; Διατηρεί μέχρι τις μέρες μας το ρεκόρ απόρθητης εστίας για 1.088 αγωνιστικά λεπτά!

Ρεκόρ που ξεκίνησε στις 17 Ιανουαρίου του 1965, στον αγώνα του «τριφυλλιού» με την Προοδευτική, όταν ο Σκούφος ισοφάρισε σε 2-2 για τους γηπεδούχους στο 77’.

Για να λάβει τέλος στις 9 Μαΐου του ίδιου έτους στο γήπεδο «Χαριλάου», όπως λεγόταν τότε η έδρα του Άρη, στο 85ο λεπτό με το γκολ του Καραμυτηλιού για το τελικό 1-1.

Το παρατσούκλι «πουλί» το οφείλει στον Μίμη Δομάζο από ένα ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ το 1965. Με την ομάδα του να αγωνίζεται με 8 (!) παίκτες και εκείνον να… πιάνει τα άπιαστα, ο «στρατηγός» αποφάσισε να τον… βαπτίσει.

Πηγή: skai.gr

