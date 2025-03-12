H bwin κάνει ασφαλέστερη την καθημερινότητα στη Στέγη «Φωτεινή»!

H bwin έχει «χτίσει» μια δυνατή σχέση με την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/ Πόρτα Ανοιχτή, στέκεται στο πλευρό της και προσπαθεί μέσα από σειρά ενεργειών να κάνει καλύτερη την καθημερινότητα των ανθρώπων που στηρίζει.

Tο κορυφαίο στοιχηματικό brand με μικρές και μεγάλες πράξεις αγάπης, έχει ως στόχο να επιστρέψει στην κοινωνία την εμπιστοσύνη που λαμβάνει. Mε την υποστήριξη της bwin, η Εταιρεία δημιούργησε τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Αριάδνη», όπου φιλοξενεί εννέα ενήλικες με βαριά κινητική αναπηρία, των οποίων οι γονείς αδυνατούν πλέον να τους φροντίσουν λόγω ηλικίας ή της επιβαρυμένης υγείας τους.

Η bwin είναι περήφανη για τη σημαντική και πολυεπίπεδη αρωγή της σε ένα έργο πνοής, για τους ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση. Άλλωστε, με αυτή την προσφορά το βραβευμένο brand εξασφάλισε την ασφαλή διαβίωση των εννέα φιλοξενούμενων.

Στόχος η φροντίδα και η ασφάλεια των διαμενόντων

H bwin προχώρησε σε μια ακόμα πράξη κοινωνικής ευθύνης, αφού «υιοθέτησε» και τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή», η οποία φιλοξενεί οκτώ διαμένοντες. Την τελευταία επταετία το διεθνώς βραβευμένο στοιχηματικό brand, μέσω του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υποστηρίζει τους ωφελούμενους στις λειτουργικές τους ανάγκες, παραμένει στο πλευρό τους και με τους εθελοντές της διοργανώνει συναντήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Το 2024 η bwin βοήθησε στη συντήρηση του συστήματος κλιματισμού, ώστε να κάνει πιο εύκολη την ζωή των διαμενόντων. Μικρές κοινωνικές δράσεις, αλλά ουσιαστικές, μιας και το βραβευμένο brand έχει «χτίσει» όλα αυτά τα χρόνια μια ιδιαίτερη σχέση μαζί τους.

Επόμενη κίνηση ήταν η συντήρηση του ανελκυστήρα, ένα σημαντικό εργαλείο για την ορθή λειτουργία της Στέγης. Η συντήρηση ήταν απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι ο ανελκυστήρας συνεχίζει να λειτουργεί άψογα και με απόλυτη ασφάλεια, Άλλωστε, η bwin επικεντρώνεται στην κατανόηση των αναγκών των διαμενόντων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει τη φροντίδα και την προσοχή που δίνονται στην καθημερινότητά τους.

Η κορυφαία gaming πλατφόρμα έχει «χτίσει» μια δυνατή σχέση με τους οχτώ διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή». Στέκεται στο πλευρό τους και προσπαθεί μέσα από διάφορες ενέργειες και δράσεις να κάνει την διαβίωσή τους καλύτερη. Η αεικίνητη ομάδα εθελοντών της bwin βρίσκεται δίπλα σε όλες τις δράσεις, οι συναντήσεις είναι συχνές και η αγάπη, αλλά και ο αλληλοσεβασμός κάνουν αυτή τη σχέση ιδιαίτερη.

Το κοινωνικό αποτύπωμα είναι εκείνο που χαρακτηρίζει ως πραγματικά μεγάλο ένα brand και η bwin δίνει βάρος στην ουσία. Εμπνευσμένη άλλωστε από το όραμά για έμπρακτη υποστήριξη στους ανθρώπους και την κοινωνία.

«Η παρουσία μας στο πλευρό της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή όλα αυτά τα χρόνια αποτυπώνει τον στόχο μας να ανταποκρινόμαστε σε κοινωνικά ζητήματα. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε να αποτελούμε σύμμαχο και αρωγό της προσπάθειας της αυτής. Οι διαμένοντες της Στέγης Φωτεινή προσφέρουν μαθήματα ζωής με τον ενθουσιασμό και την αγνότητά τους. Είμαστε δίπλα τους για να κάνουμε ασφαλέστερη και πιο άνετη την καθημερινότητά τους», τόνισε η Γενική Διευθύντρια της bwin, Ιωάννα Μπερίου.

