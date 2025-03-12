Λογαριασμός
Στην Αθήνα η Μπόντο-Γκλιμτ και το emoji… προβληματισμού για την ανεβασμένη θερμοκρασία

Δείτε τις αναρτήσεις της Μπόντο-Γκλιμτ για τις καιρικές συνθήκες στην Αθήνα

Μπόντο Γλιμτ

Στην Αθήνα βρίσκεται η αποστολή της Μπόντο-Γκλιμτ από χθες ενόψει της αυριανής ρεβάνς της με τον Ολυμπιακό μετά το 3-0 στο πρώτο ματς της Νορβηγίας.

Η αντίπαλος των ερυθρολεύκων ανάμεσα στις αναρτήσεις που έχει στα social media ανάμεσα στις οποίες και ένα βίντεο για την αναχώρηση της αποστολής από το Μπόντο για την Αθήνα υπάρχει και μια με την οποία οι υπεύθυνοι της ομάδας εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους για τις καιρικές συνθήκες στην Αθήνα την ημέρα του αγώνα.

«Άλλο ένα καλοκαίρι της βόρειας Νορβηγίας», είναι το σχόλιο το οποίο συνοδεύεται με ένα emoji δυσαρέσκειας και προβληματισμού ενδεχομένως, με το οποίο απαντά σε έναν οπαδό του Ολυμπιακού.

Πηγή: sport-fm.gr

