Με μία λιτή και συγκινητική ανακοίνωση, η ΑΕΚ αποχαιρέτησε τον Εμανουέλ Ζέσους Μπονφίμ Εβαρίστο, γνωστό ως Μανού, ο οποίος φόρεσε την κιτρινόμαυρη φανέλα πριν από 19 χρόνια.

Η Ένωση εξέφρασε τη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό του πρώην ποδοσφαιριστή της και έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους.

«Η οικογένεια της ΑΕΚ τιμά και αποχαιρετά τον Emanuel Jesus Bonfim Evaristo (Manu), έναν νέο άνθρωπο που έφυγε αδόκητα.

Ο Μανού φόρεσε για ένα διάστημα τη φανέλα της ομάδας μας πριν από 19 χρόνια. Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους...», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η ΑΕΚ.

Ο Μανού είχε αγωνιστεί στην Ένωση τη σεζόν 2007-2008, ως δανεικός από την Μπενφίκα, καταγράφοντας 13 συμμετοχές με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Η είδηση του θανάτου του είχε γίνει γνωστή τα ξημερώματα της Κυριακής, προκαλώντας θλίψη στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Ο 43χρονος πρώην ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του σε επαρχιακό δρόμο κοντά στη Λισαβόνα.

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