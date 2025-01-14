Γκέιμπριελ: Νιώθω ότι μπορούμε να νικήσουμε παντού και αυτός είναι ο στόχος μας

Η αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκεται στην Ισπανία ενόψει της αυριανής (15/1, 21:30) αναμέτρησής του με την Μπαρτσελόνα για την 21η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με τον Γουένιεν Γκέιμπριελ να κάνει δηλώσεις κατά την αναχώρηση.

Ο σέντερ των «πράσινων» τόνισε ότι στόχος της ομάδας του είναι να νικάει σε κάθε έδρα, αναφέρθηκε στη διαδικασία προσαρμογής του, ενώ στάθηκε και στο μέταλλο του πρωταθλητή που υπάρχει στις τάξεις της ομάδας του Αταμάν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο σέντερ του Παναθηναϊκού:

«Ξέρω πως έχουμε πολύ καλή ομάδα. Μπορεί να έχουν περάσει δώδεκα χρόνια από την τελευταία νίκη που πήραμε εκεί, αλλά νιώθω πως μπορούμε να κερδίσουμε παντού. Αυτός είναι ο στόχος.

Κάθε μέρα που περνάει προσαρμόζομαι καλύτερα. Έχω κάνει περισσότερες προπονήσεις με την ομάδα, έχω παίξει και κάθε μέρα είναι καλύτερα. Στο τέλος της ημέρας όλα έχουν να κάνουν με το μπάσκετ.

Έχουμε πολύ ταλέντο. Αυτή η ομάδα κατέκτησε τον τίτλο της EuroLeague πέρσι και διατήρησε τον κορμό της. Εγώ προσπαθώ, από μέρους μου, να κάνω ό,τι χρειάζεται για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίζει. Είτε να σκοράρω, είτε να παίζω άμυνες. Θα είναι μια δύσκολη μονομαχία.

Μπορείς να το νιώσεις πόσο θέλει ο σύλλογος να πάρουμε τον τίτλο. Υπάρχει αυτή η ενέργεια, το μέταλλο του πρωταθλητή, το νιώθεις παντού. Όλοι είναι επικεντρωμένοι σε αυτό! Οπότε πάμε βήμα - βήμα».

