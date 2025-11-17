Η ζωή είναι φτιαγμένη έτσι ώστε πάντα το αύριο να είναι πιο σημαντικό από το χτες. Ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός και στην Εθνική αρχίζουν να το νιώθουν αυτό. Η ήττα στη Δανία έβαλε τέλος σε κάθε ελπίδα για πρόκριση στο Μουντιάλ και η αλήθεια είναι πως το συναίσθημα της αποδοχής ότι δεν θα δώσουμε το παρών σε μια ακόμη διοργάνωση, ήταν πολύ σκληρό.



Στο αδιάφορο -για εμάς σε βαθμολογικό επίπεδο- παράθυρο που βρίσκεται σε εξέλιξη, η γαλανόλευκη συγκεντρώθηκε για πρώτη φορά μετά το ναυάγιο σε Σκωτία και Δανία. Μπορεί ο αγώνας με τους Σκωτσέζους να μην είχε ουσιαστικό ενδιαφέρον για εμάς, όμως, η αλήθεια είναι ότι η προετοιμασία για το Euro 2028 ξεκίνησε το... Σάββατο.

Τα χαμόγελα επέστρεψαν με τη νίκη, τα βλέμματα στράφηκαν -και δικαίως- στο θετικότατο ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη, που είχε ασίστ στο δεύτερο τέρμα του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος αδιαμφισβήτητα ήταν ο κορυφαίος του αγώνα.

Ο 17χρονος σκόραρε με εξαιρετικό τελείωμα, αποτέλεσε μόνιμη πηγή κινδύνου για την άμυνα της Σκωτίας, την οποία ταλαιπώρησε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο: μάλιστα αν οι συμπαίκτες του ήταν πιο εύστοχοι στις ευκαιρίες που τους «έφτιαξε» θα είχε σίγουρα ασίστ, μπορεί και δύο.



Το ελληνικό ποδόσφαιρο ίσως δεν έχει αντιληφθεί στον απόλυτο βαθμό ότι έχουμε στο ρόστερ μας έχουμε έναν παίκτη που όταν αποχωρήσει από το Βέλγιο θα πάει σε ομάδα που διεκδικεί τον τίτλο στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Η νέα έκθεση του Διεθνούς Κέντρου Αθλητικών Μελετών (CIES) τοποθέτησε τον Καρέτσα στη 2η θέση με τους πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές της Ευρώπης κάτω των 18 ετών, ενώ το περασμένο καλοκαίρι τόσο η Άρσεναλ, όσο και η Παρί Σεν Ζερμέν προσέγγισαν τους Βέλγους για να βολιδοσκοπήσαν τα οικονομικά τους «θέλω».

