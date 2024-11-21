Λογαριασμός
Γιοβάνοβιτς με Τοροσίδη-Σαλπιγγίδη στην κλήρωση της Ελλάδας για τα play-offs του Nations League

Ο ομοσπονδιακός προπονητής μαζί με τον επικεφαλής και τον γενικό αρχηγό της «γαλανόλευκης» θα βρεθούν στη Νιόν

Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Το «παρών» στην κλήρωση για τα play-offs του UEFA Nations League, όπου η Εθνική Ελλάδας θα μάθει τον αντίπαλό της, θα δώσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, μαζί με τον επικεφαλής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, Βασίλη Τοροσίδη, και τον γενικό αρχηγό της «γαλανόλευκης», Δημήτρη Σαλπιγγίδη, θα είναι την Παρασκευή (22/11) στη Νιόν για να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία.

Υπενθυμίζεται πως οι πιθανοί αντίπαλοι της Ελλάδας στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης είναι η Σκωτία, το Βέλγιο, η Ουγγαρία και η Σερβία!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα μάθει τον αντίπαλό του στην κλήρωση, που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου (για τους αγώνες, που θα διεξαχθούν 20 και 23 Μαρτίου) και ώρα 1 το μεσημέρι!

Τι σημαίνει τώρα για την Εθνική το να ανέβει στη League A του Nations League; Καταρχήν, αν συμβεί αυτό, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, που η Ελλάδα θα είναι στην… ελίτ! Ούσα, όμως, στη League A, η Ελλάδα θα έχει πιο εύκολα δεύτερη ευκαιρία για το Euro του 2028. Ενδεικτικό είναι ότι μόλις τρεις από τις 16 ομάδες της League A του προηγούμενου Nations League δεν πέρασαν στο Euro 2024 μέσω των προκριματικών.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ιβάν Γιοβάνοβιτς εθνική Ελλάδος Nations League
