Το «παρών» στην κλήρωση για τα play-offs του UEFA Nations League, όπου η Εθνική Ελλάδας θα μάθει τον αντίπαλό της, θα δώσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, μαζί με τον επικεφαλής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, Βασίλη Τοροσίδη, και τον γενικό αρχηγό της «γαλανόλευκης», Δημήτρη Σαλπιγγίδη, θα είναι την Παρασκευή (22/11) στη Νιόν για να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία.

Υπενθυμίζεται πως οι πιθανοί αντίπαλοι της Ελλάδας στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης είναι η Σκωτία, το Βέλγιο, η Ουγγαρία και η Σερβία!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα μάθει τον αντίπαλό του στην κλήρωση, που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου (για τους αγώνες, που θα διεξαχθούν 20 και 23 Μαρτίου) και ώρα 1 το μεσημέρι!

Τι σημαίνει τώρα για την Εθνική το να ανέβει στη League A του Nations League; Καταρχήν, αν συμβεί αυτό, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, που η Ελλάδα θα είναι στην… ελίτ! Ούσα, όμως, στη League A, η Ελλάδα θα έχει πιο εύκολα δεύτερη ευκαιρία για το Euro του 2028. Ενδεικτικό είναι ότι μόλις τρεις από τις 16 ομάδες της League A του προηγούμενου Nations League δεν πέρασαν στο Euro 2024 μέσω των προκριματικών.

