Δεν έχουν τελειωμό τα προβλήματα και τα πισωγυρίσματα για τον Χόρντουρ Μάγκνουσον, κατ’ επέκταση και για τον Παναθηναϊκό.

Ως γνωστόν, το τελευταίο 15νθήμερο, ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός δεν συμμετείχε στις προπονήσεις του «τριφυλλιού», διότι κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, αισθάνθηκε αστάθεια στο γόνατό του έπειτα από στραβοπάτημα.

Λόγω της ευαισθησίας του για το θέμα μετά από τα χειρουργεία που έχει κάνει, ο Μάγκνουσον θέλησε να πάρει και μια δεύτερη γνώμη στο εξωτερικό.

Εν τέλει, αποφάσισε να μπει στο χειρουργείο, όπου έγινε αρθροσκόπηση στο μηνίσκο, τον οποίο σημειωτέον είχε χειρουργήσει παλαιότερα προτού έρθει στον Παναθηναϊκό, και τενόδεση για σταθεροποίηση του γονάτου.

Πάντως, πρέπει να πούμε ότι ο χιαστός που είχε χειρουργηθεί πέρυσι δεν χρειάστηκε να πειραχθεί, αφού δεν υπήρχε κανένα ζήτημα εκεί. Ακολουθώντας το πρωτόκολλο της επέμβασης, ο 32χρονος στόπερ θα έχει νάρθηκα τις επόμενες εβδομάδες και εν συνεχεία θα ξεκινήσει θεραπείες.

Συνολικά, δε, αναμένεται να μείνει τουλάχιστον τρεις μήνες εκτός προπονήσεων των «πράσινων», με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ως προς την επάνοδό του στην δράση εντός της τρέχουσας περιόδου!

Μένει ως έχει στα στόπερ

Από εκεί και πέρα, αυτό που προκύπτει ρεπορταζιακά, είναι ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αλλάζει κάτι στο μεταγραφικό κομμάτι και τον σχεδιασμό του Παναθηναϊκού.

Και αυτό γιατί οι Κυπέλλούχοι Ελλάδας διαθέτουν στο ρόστερ τους τέσσερις κεντρικούς αμυντικούς και ως εκ τούτου δεν θα κινηθούν τον Ιανουάριο για παίκτη στη συγκεκριμένη θέση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.