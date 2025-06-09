Γιοβάνοβιτς: «Είμαστε σε καλό δρόμο - Αντιλαμβανόμαστε όλοι πως υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες»

Μετά την πολύ καλή της εμφάνιση και νίκη με το επιβλητικό 4-1 επί της Σλοβακίας, η Εθνική μας προετοιμάζεται για το δεύτερο φιλικό που θα δώσει στο Παγκρήτιο, το βράδυ της Τρίτης (10/6, 21:45) κόντρα στη Βουλγαρία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης, μιλώντας για τις μεγάλες προσδοκίες που έχουν δημιουργήσει στους φιλάθλους οι πολύ καλές εμφανίσεις της ομάδας του, τονίζοντας ότι η «γαλανόλευκη» βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής:

Για το βουλγάρικο ποδόσφαιρο: «Ξέρετε ότι είμαι από τη Σερβία. Άρα σέβομαι το βουλγάρικο ποδόσφαιρο. Μπορεί να μην είναι τοπ τώρα, αλλά πάντα έχει ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Παραμένει ένας σοβαρός αντίπαλος και δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι αύριο».

Για το μέλλον της Εθνικής και τον κόσμο στην Κρήτη: «Νομίζω το συζητούσαμε αυτό το θέμα. Δεν έχουμε αμφιβολία ότι είναι πολύ θετικό που ήρθαμε να παίξουμε εδώ. Είχαμε πολύ καλή ατμόσφαιρα με τη Σλοβακία και το ίδιο πιστεύουμε θα γίνει και με τη Βουλγαρία. Πολύ καλή η διαμονή και είναι χαρά μας που είμαστε εδώ. Γρήγορα ανεβάζουμε τις προσδοκίες αλλά είμαστε και λαός που απογοητευόμαστε. Είμαστε σε ένα καλό δρόμο και πρέπει να παραμείνουμε αφοσιωμένοι. Καταλαβαίνουμε τις προσδοκίες που υπάρχουν και έχουμε και εμείς μεγάλες προσδοκίες για εμάς».

Για το τι θα ήθελε να αποφύγει στην ομάδα: «Το πιο μεγάλο πρόβλημα ότι ερχόμενοι τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχουμε απόλυτα έτοιμους παίκτες. Το καλοκαίρι είναι μία μεγάλη περίοδος για εμάς. Είναι ένα ερωτηματικό. Ποιοι θα παίζουν και πόσο θα παίζουν. Μετά τη Βουλγαρία ξεκινάει μία περίοδο ανησυχίας, ως προς τον βαθμό ετοιμότητας».

Για το ρόστερ της ομάδας και τον βαθμό ετοιμότητας: «Όπως είπε ο Παντελής, υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Η μόνη διαφορά είναι ο βαθμός εμπειρίας μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Η μεγάλη εικόνα είναι πως όλοι έχουν κατανόηση στις αποφάσεις μου».

