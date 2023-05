Γιουβέντους: Συγχαρητήρια με... πικάρισμα στη Νάπολι «για το τρίτο σας πρωτάθλημα...»

Πίκαρε με το δικό της… τρόπο η Γιουβέντους τη Νάπολι! Όπως οι περισσότεροι σύλλογοι της Serie A έτσι και οι «μπιανκονέρι», έστειλαν συγχαρητήρια στην ομάδα του νότου μετά την ισοπαλία με 1-1 με την Ουντινέζε, όπου οι «παρτενοπέι» εξασφάλισαν και μαθηματικά την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος μετά από 33 χρόνια.

Ωστόσο, στο tweet που δημοσίευσε η ομάδα του Τορίνο ναι μεν συγχαίρει τον αντίπαλο της, αλλά ρίχνει και… καρφί τόσο για τις δικές της επιτυχίες, όσο και για τον τρίτο τίτλο της Νάπολι, αφού η «Γηραιά Κυρία» έχει κερδίσει 36 πρωταθλήματα και διατηρεί την πρωτιά στη σχετική κατηγορία.

«Δεδομένων των πολλών διακρίσεων που λάβαμε όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε: Συγχαρητήρια στη Νάπολι για την κατάκτηση του τρίτου Scudetto!» έγραψαν οι «μπιανκονέρι», υπενθυμίζοντας τις διακρίσεις που είχαν τα προηγούμενα χρόνια.

Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci 😄



Congratulazioni al @sscnapoli per la conquista del suo terzo scudetto!