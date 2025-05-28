Γιασικεβίτσιους: «Επέστρεψα μετά από 16 χρόνια εκεί που ανήκω, στην κορυφή»

«Νούμερο πέντε!!!! Μετά από μεγάλη αναμονή 16 χρόνων επιστρέψαμε εκεί που ανήκουμε, στην κορυφή!!!».

Με αυτά τα λόγια ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους συνόδευσε την πανηγυρική του ανάρτηση για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας με τη Φενέρμπαχτσε.

Για τον Λιθουανό είναι η πέμπτη φορά που κατακτά την κορυφή της Ευρώπης και πρώτη μετά από το 2009, όταν είχε πανηγυρίσει τον τίτλο ως παίκτης του Παναθηναϊκού, με συμπαίκτη τον... αντίπαλό του την Κυριακή, Βασίλη Σπανούλη.

