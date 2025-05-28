Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γιασικεβίτσιους: «Επέστρεψα μετά από 16 χρόνια εκεί που ανήκω, στην κορυφή»

Η πανηγυρική ανάρτηση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τη Φενέρμπαχτσε

Γιασικεβίτσιους

«Νούμερο πέντε!!!! Μετά από μεγάλη αναμονή 16 χρόνων επιστρέψαμε εκεί που ανήκουμε, στην κορυφή!!!».

Με αυτά τα λόγια ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους συνόδευσε την πανηγυρική του ανάρτηση για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας με τη Φενέρμπαχτσε.

Για τον Λιθουανό είναι η πέμπτη φορά που κατακτά την κορυφή της Ευρώπης και πρώτη μετά από το 2009, όταν είχε πανηγυρίσει τον τίτλο ως παίκτης του Παναθηναϊκού, με συμπαίκτη τον... αντίπαλό του την Κυριακή, Βασίλη Σπανούλη.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark