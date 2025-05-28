Η νέα σεζόν θα βρει την Τσέλσι στη League Phase του Champions League, με τον Έντσο Μαρέσκα να επιθυμεί να γίνουν ακριβές μεταγραφές ώστε το ρόστερ να δυναμώσει ακόμη περισσότερο.

Μια από τις περιπτώσεις που έχουν θέσει σε προτεραιότητα οι Λονδρέζοι είναι αυτή της απόκτησης ενός σέντερ φορ. Πρώτη επιλογή του τεχνικού είναι ο Ζοάο Πέδρο, ο Βραζιλιάνος στράικερ της Μπράιτον. Μια περίπτωση αρκετά δαπανηρή το κόστος της οποία μπορεί να φτάσει και να υπερβεί τα 85 εκατομμύρια ευρώ.

Όλο αυτό ενδέχεται να επηρεάσει και την υπόθεση του Μπάμπη Κωστούλα όπου η Μπράιτον έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον. Σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Ζοάο Πέδρο, τότε και πολλά χρήματα θα μπουν στα ταμεία της αγγλικής ομάδας και ενδέχεται οι «γλάροι» να επανέλθουν με νέα βελτιωμένη πρόταση για τον ταλαντούχο επιθετικό του Ολυμπιακού.

Άλλωστε, ο Κωστούλας καλύπτει όλα τα θέλω του προπονητή και μπορεί να υπάρξει ενδεχόμενο μεταγραφικό ντόμινο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.