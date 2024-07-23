Παναθηναϊκός: Διαψεύδει όλα τα μεταγραφικά σενάρια

Θέση με την οποία βάζει τέλος στην ονοματολογία πήρε ο Παναθηναϊκός!

Οι «πράσινοι» διαψεύδουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τους παίκτες, που είδαν τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας!

Το τελευταίο διάστημα έρχονται διαρκώς στο προσκήνιο ονόματα από το εξωτερικό, που φέρονται να αποτελούν μεταγραφικούς στόχους του Παναθηναϊκού. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, όπως ξεκαθαρίζει η «πράσινη» ΠΑΕ, δεν ισχύει, αφού κανένα από αυτά τα ονόματα δεν απασχολεί την ομάδα, η οποία βάζει «φρένο» στην ακατάσχετη ονοματολογία.

