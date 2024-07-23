Οι ανακοινώσεις:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Κωνσταντίνα Βλαχάκη για το γυναικείο τμήμα βόλεϊ, για την αγωνιστική σεζόν 2024-2025.



Σε δήλωση της στο www.pao1908.com η Κωνσταντίνα Βλαχάκη επισήμανε «Είμαι πολύ χαρούμενη που φέτος θα αγωνιστώ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Είναι ένας μεγάλος Σύλλογος που στοχεύει πάντα στην κορυφή και έχει επανέλθει για τα καλά τα τελευταία χρόνια. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα χρονιά και μαζί με τις συμπαίκτριες μου και το τεχνικό τιμ να διεκδικήσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει».



Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Καταρίνα Γιόβιτς για το γυναικείο τμήμα βόλεϊ, για την αγωνιστική σεζόν 2024-2025.



Σε δήλωση της στο www.pao1908.com η Γιόβιτς τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα είμαι μέλος ενός τόσο ιστορικού Συλλόγου. Όλοι γνωρίζουμε για τον Παναθηναϊκό, για την ιστορία του και για τους υπέροχους φιλάθλους τους! Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν και να γνωρίσω από κοντά τόσο το Σύλλογο όσο και τους ανθρώπους του».

