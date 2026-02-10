Συνέντευξη παραχώρησε ο Λαμίν Γιαμάλ, με τον άσο της Μπαρτσελόνα να τονίζει μεταξύ άλλων, πως έχει επιλέξει να μην επικεντρώνεται μόνο στο ποδόσφαιρο.

Ο 18χρονος ανέφερε πως κάνει οτιδήποτε κάνουν τα παιδιά της ηλικίας του, δηλαδή παίζει Playstation, βγαίνει με τους φίλους του και προσπαθεί γενικά να απολαμβάνει τη ζωή του.

«Κάνω οτιδήποτε κάνει ένας 18χρονος, παίζω Playstation, βγαίνω βόλτα με τους φίλους μου. Προσπαθώ να περνάω χρόνο με τους φίλους μου και να ζω τη ζωή μου. Προσπαθώ να μην επικεντρώνομαι αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο, να μην είμαι συνεχώς συγκεντρωμένος στον αγώνα ή να βλέπω βίντεο με τον αμυντικό που αντιμετωπίζω, τίποτα από αυτά.

Προσπαθώ να απολαμβάνω όλη την ημέρα και, όταν είμαι στο γήπεδο, να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, αλλά όταν φεύγω από το γήπεδο, κάνω το ίδιο, αποσυνδέοντας τον εαυτό μου από το ποδόσφαιρο όσο το δυνατόν περισσότερο».

🚨🗣️ Lamine Yamal on his life outside of football: "I do what every other 18-year-old guy does: taking care of my brother, playing on the Playstation, going out for a ride... stuff like that." pic.twitter.com/TqfHKeDR4h — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 10, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.