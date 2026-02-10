Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Ουκρανίας υπέβαλε αίτημα στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ώστε ο Oυκρανός αθλητής του skeleton Βλαντισλάβ Χερασκέβιτς, να φορέσει ένα «κράνος μνήμης» στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη.

Ο Χερασκέβιτς δήλωσε τη Δευτέρα ότι ένας εκπρόσωπος της ΔΟΕ του είπε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το κράνος που φορούσε στις προπονήσεις, το οποίο φέρει εικόνες συμπατριωτών του που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Μια προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αργότερα την Τρίτη, ενώ οι αγώνες ξεκινούν την Πέμπτη, σημειώνει το Reuters.

