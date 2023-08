Γκράφιτι στη μνήμη του Μιχάλη από οπαδούς της Ζανκτ Πάουλι στη Γερμανία - Εικόνα Αθλητικά 12:32, 10.08.2023 linkedin

Οπαδοί της Ζανκτ Πάουλι θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου οπαδού της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσουρή, δημιουργώντας ένα γκράφιτι στο Αμβούργο