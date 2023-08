Παναθηναϊκός: Πώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παγίδευσε τη Μαρσέιγ με την τακτική του προσέγγιση Αθλητικά 07:42, 10.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αγωνιστικά στοιχεία στη Λεωφόρο που εντυπωσίασαν απέναντι στη Μαρσέιγ - Τα σημεία-κλειδιά από τη νίκη των «πράσινων».