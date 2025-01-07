Gazzetta dello Sport: «Ολυμπιακός και τρεις της Serie A για Ινσίνιε»

Το όνομα του Λορέντσο Ινσίνιε συνεχίζει να «παίζει» για τον Ολυμπιακό. Νέο δημοσίευμα, αυτήν τη φορά της Gazzetta dello Sport, τονίζει πως οι Πειραιώτες και άλλες τρεις ομάδες της Serie A έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον 33χρονο εξτρέμ, το μέλλον του οποίου θεωρείται δεδομένο ότι είναι μακριά από τον Καναδά και την Toronto FC.

Οι Ιταλοί γράφουν συγκεκριμένα πως «τέσσερις ομάδες έχουν πλησιάσει τον μάνατζερ του παίκτη» και ανάμεσά τους είναι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος, υπογραμμίζουν, εμφανίζεται αποφασισμένος να κλείσει το deal. Ο ανταγωνισμός, ωστόσο, είναι μεγάλος, αφού οι τρεις της Serie Α, που επίσης θέλουν τον Ινσίνιε, είναι η Φιορεντίνα, η Κόμο και η Λάτσιο.

