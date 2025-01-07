Λογαριασμός
Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Πούλησε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της η Βίκινγκουρ

Η Βίκινγκουρ, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League, πούλησε έναν από τους καλύτερους παίκτες της στη Λεχ Πόζναν.  

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τα μέσα Φλεβάρη την ισλανδική Βίκινγκουρ στα playoffs του Conference League, με στόχο να προκριθεί στους «16» της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» είναι ούτως ή άλλως το φαβορί του ζευγαριού, όμως ισχυροποίησαν ακόμη περισσότερο τη θέση τους, καθώς ο ισλανδικός σύλλογος παραχώρησε έναν από τους καλύτερους παίκτες του. Ο λόγος για τον 20χρονο, Γκίσλι Θόρντασον.

Ο νεαρός αμυντικός χαφ αποτελούσε ένα από τα βασικά «γρανάζια» της Βίκινγκουρ, η οποία ανακοίνωσε όμως την παραχώρησή του στη Λεχ Πόζναν. Η πολωνική ομάδα αναμένεται να τον υπογράψει για 4 χρόνια.

Ο Θόρντασον ήταν βασικότατος και δε βγήκε ποτέ από τον αγωνιστικό χώρο στην League Phase του Conference League. Εκεί συμπλήρωσε 6 συμμετοχές και όλες ήταν 90λεπτες.

Πηγή: sport-fm.gr

