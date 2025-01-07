Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Πούλησε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της η Βίκινγκουρ

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τα μέσα Φλεβάρη την ισλανδική Βίκινγκουρ στα playoffs του Conference League, με στόχο να προκριθεί στους «16» της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» είναι ούτως ή άλλως το φαβορί του ζευγαριού, όμως ισχυροποίησαν ακόμη περισσότερο τη θέση τους, καθώς ο ισλανδικός σύλλογος παραχώρησε έναν από τους καλύτερους παίκτες του. Ο λόγος για τον 20χρονο, Γκίσλι Θόρντασον.

Víkingur hefur samþykkt kauptilboð pólska úrvalsdeildarliðsins Lech Poznan í Gísla Gottskálk Þórðarson. Gísli mun skrifa undir 4 og hálfs árs samning við Lech Poznan að lokinni læknisskoðun og undirritun samnings. pic.twitter.com/Y3Cr39KCoL — Víkingur (@vikingurfc) January 7, 2025

Ο νεαρός αμυντικός χαφ αποτελούσε ένα από τα βασικά «γρανάζια» της Βίκινγκουρ, η οποία ανακοίνωσε όμως την παραχώρησή του στη Λεχ Πόζναν. Η πολωνική ομάδα αναμένεται να τον υπογράψει για 4 χρόνια.

Ο Θόρντασον ήταν βασικότατος και δε βγήκε ποτέ από τον αγωνιστικό χώρο στην League Phase του Conference League. Εκεί συμπλήρωσε 6 συμμετοχές και όλες ήταν 90λεπτες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.