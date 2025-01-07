Αυτές είναι οι νέες φανέλες του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός αποκάλυψε τις νέες εμφανίσεις της ομάδας που θα φορεθούν για πρώτη φορά στο παιχνίδι με την Παρτιζάν, την προσεχή Πέμπτη στο ΟΑΚΑ (21:15) για την 20η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Οι ολοκαίνουριες εμφανίσεις έχουν μια ρετρό διάθεση θυμίζοντας αυτές στις αρχές των 90's.

Σε αυτές το πράσινο χρώμα, σε πιο ανοιχτή απόχρωση από την περασμένη σεζόν, κυριαρχεί, ενώ υπάρχει μια πολύ λεπτή λευκή ρίγα, με τη λαιμόκοψη και τα «μανίκια» να είναι λευκά.

Αντίστοιχα, η λευκή εμφάνιση έχει λεπτές πράσινες ρίγες και αντίστοιχες πράσινες λεπτομέρειες στα τελειώματα. Ως τρίτη θα είναι η μαύρη εμφάνιση, που παρουσιάστηκε στην αναμέτρηση κόντρα στη Μονακό.

Ο Κώστας Σλούκας, ο Κέντρικ Ναν, ο Ματίας Λεσόρ, ο Ντίνος Μήτογλου, o Tζέριαν Γκραντ, ο Λορέντζο Μπράουν και όλοι οι υπόλοιποι παίκτες της ομάδας παρουσίασαν τις νέες φανέλες σε ρόλο... μοντέλου.

Οι νέες φανέλες θα είναι διαθέσιμες από την Πέμπτη, τόσο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης εφαρμογής, CLUB 1908, όσο και στα PAOSHOP Spots στο ΟΑΚΑ.

Η ανακοίνωση:

Οι Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR παρουσιάζει, σε συνεργασία με την Adidas, τις νέες αγωνιστικές εμφανίσεις της ομάδας μας!

Με νέο πρωτοποριακό σχεδιασμό, διατηρώντας παράλληλα το πράσινο και λευκό χρώμα, οι νέες επίσημες εμφανίσεις του Παναθηναϊκού AKTOR φέρνουν κάτι μοναδικό, με τις λεπτές ρίγες να ξεχωρίζουν.

Αυτή είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά και σμιλεύει την κουλτούρα της ομάδας.

Μία κουλτούρα που είναι εφάμιλλη της ένδοξης ιστορίας του «τριφυλλιού» και της πλούσιας τροπαιοθήκης του Παναθηναϊκού AKTOR.

Οι νέες εμφανίσεις του Παναθηναϊκού AKTOR θα είναι διαθέσιμες για τους φίλους της ομάδας, από την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου, τόσο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης εφαρμογής μας, CLUB 1908, όσο και στα PAOSHOP Spots στο ΟΑΚΑ.

