Τεντόγλου: «Ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω, αλλά δεν είναι όλες οι ημέρες για ρεκόρ»

Μπορεί να χρειάστηκε το τελευταίο του άλμα, στα 8,19μ, για να ξεπεράσει τον Νίκο Σταματονικολό, όμως τελικά ο Μίλτος Τεντόγλου κατάφερε να πάρει την πρωτιά στα Δρόμεια 2025 και στον τελικό του άλματος εις μήκος.

Σε δηλώσεις που έκανε μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Τεντόγλου παραδέχθηκε πως δεν έμεινε ικανοποιημένος από τον εαυτό του, τονίζοντας ότι ήθελε να κάνει μια καλύτερη επίδοση, αλλά προσθέτοντας ότι δεν είναι όλοι οι αγώνες για ρεκόρ.

Οι δηλώσεις του Τεντόγλου:

«Δεν μου πήγε καλά ο αγώνας σήμερα, αλλά αυτό το άλμα ήταν αρκετά καλό, γιατί πάτησα και πίσω, έφαγα και τούμπα λίγο, ήταν στον αέρα λίγο άτσαλο. Φάνηκε καλό, εμένα μου άρεσε.

Ευχαριστώ σε όλους που ήρθατε να δείτε τους αγώνες κι εμένα και το μήκος. Ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω, αλλά δεν είναι όλες οι ημέρες για ρεκόρ και επιδόσεις. Αυτό. Δεν ένιωσα πολύ καλά, αλλά προσπάθησα».

