Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης Φραντσέσκο Φορτουνάτο κατέρριψε το μακροχρόνιο παγκόσμιο ρεκόρ βάδην κλειστού στίβου στα 5.000 μέτρα, στη διάρκεια του ιταλικού πρωταθλήματος, στην Ανκόνα, με επίδοση 17:55.65.

Ο 30χρονος δρομέας διένυσε το πρώτο χιλιόμετρο σε 3:39,6, στη συνέχεια αύξησε το ρυθμό για να φτάσει τα 2.000 μέτρα σε 7:16,9. Πέρασε τα 3.000 μέτρα σε 10:54 και κάλυψε το τελευταίο χιλιόμετρο σε 3:29 για να περάσει τη γραμμή του τερματισμού σε 17:55.65, αφαιρώντας περισσότερα από 11 δευτερόλεπτα από το παγκόσμιο ρεκόρ κλειστού στίβου του Μιχάιλ Σένικοφ, που είχε σημειωθεί πριν από 30 χρόνια.

«Ήταν ένα όνειρο να βελτιώσω το ιταλικό ρεκόρ, επομένως είναι τρελό που έπεσε και το παγκόσμιο», είπε ο Φορτουνάτο, ο οποίος ήταν μέλος της θριαμβεύτριας ιταλικής ομάδας στη μικτή σκυταλοδρομία Μαραθωνίου στο περσινό Παγκόσμιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Πεζοπορίας Αθλητισμού, στην Αττάλεια.

«Σήμερα, σκότωσα δύο πουλιά με μια πέτρα. Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι ένα μεγάλο επίτευγμα», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

