Ποιος θα κάνει την… πρώτη κίνηση: Έζε και Άντερσεν σε viral στιγμιότυπο από την Premier League - Δείτε βίντεο

Μια σπάνια σκηνή από τον αγώνα της Φούλαμ με την Κρίσταλ Πάλας

Premier League

Στην Αγγλία και την Premier League η αναμέτρηση Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας (0-2) χθες είχε ένα σκηνικό που έγινε viral.

Στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης ο Εμπερέτσι Έζε και ο Γιόακιμ Άντερσεν βρέθηκαν αντιμέτωποι.

Αντί όμως ο πρώτος να επιχειρήσει κάποια ενέργεια, πάσα ή ντρίμπλα και ο δεύτερος να προσπαθήσει να τον κόψει, έμειναν να κοιτάζονται για περίπου δέκα δευτερόλεπτά.
Μάλιστα, ο Δανός αμυντικός της Φούλαμ έκανε μια χειρονομία δείχνοντας τον καρπό του, σαν να μετρούσε τον χρόνο με ένα... αόρατο ρολόι.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Premier League Αγγλία
