Στην Αγγλία και την Premier League η αναμέτρηση Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας (0-2) χθες είχε ένα σκηνικό που έγινε viral.

Στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης ο Εμπερέτσι Έζε και ο Γιόακιμ Άντερσεν βρέθηκαν αντιμέτωποι.

Αντί όμως ο πρώτος να επιχειρήσει κάποια ενέργεια, πάσα ή ντρίμπλα και ο δεύτερος να προσπαθήσει να τον κόψει, έμειναν να κοιτάζονται για περίπου δέκα δευτερόλεπτά.

Μάλιστα, ο Δανός αμυντικός της Φούλαμ έκανε μια χειρονομία δείχνοντας τον καρπό του, σαν να μετρούσε τον χρόνο με ένα... αόρατο ρολόι.

