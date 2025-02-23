Στην Αγγλία και την Premier League η αναμέτρηση Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας (0-2) χθες είχε ένα σκηνικό που έγινε viral.
Στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης ο Εμπερέτσι Έζε και ο Γιόακιμ Άντερσεν βρέθηκαν αντιμέτωποι.
Αντί όμως ο πρώτος να επιχειρήσει κάποια ενέργεια, πάσα ή ντρίμπλα και ο δεύτερος να προσπαθήσει να τον κόψει, έμειναν να κοιτάζονται για περίπου δέκα δευτερόλεπτά.
Μάλιστα, ο Δανός αμυντικός της Φούλαμ έκανε μια χειρονομία δείχνοντας τον καρπό του, σαν να μετρούσε τον χρόνο με ένα... αόρατο ρολόι.
Eze and andersen😭 #eze #andersen #palace #CrystalPalace #Fulham pic.twitter.com/vweyrzQk9R— justin1 (@justinmxnu) February 23, 2025
