Παναθηναϊκός – Φιορεντίνα: Το «βαρύ» πρόγραμμα των «Βιόλα» πριν το Τριφύλλι

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στους «16» του Conference League δίνει κρίσιμες αναμετρήσεις πριν από αυτές με το Τριφύλλι

Φιορεντίνα

Η Φιορεντίνα έχει δύο συνεχόμενες ήττες στο ιταλικό πρωτάθλημα και προφανώς θέλει να αντρέψει αυτή την κατάσταση για να βρει ρυθμό ενόψει και Παναθηναϊκού. Οι «Βιόλα» αντιμετώπισαν μέσα σε 4 μέρες δύο φορές την Ίντερ (6/2 και 10/2), με την αντίπαλο των «πράσινων» να παίρνει αρχικά τη νίκη με 3-0 και στη συνέχεια να γνωρίζει την ήττα στο «Τζουζέπε Μεάτσα» με 2-1.

