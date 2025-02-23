Η Φιορεντίνα έχει δύο συνεχόμενες ήττες στο ιταλικό πρωτάθλημα και προφανώς θέλει να αντρέψει αυτή την κατάσταση για να βρει ρυθμό ενόψει και Παναθηναϊκού. Οι «Βιόλα» αντιμετώπισαν μέσα σε 4 μέρες δύο φορές την Ίντερ (6/2 και 10/2), με την αντίπαλο των «πράσινων» να παίρνει αρχικά τη νίκη με 3-0 και στη συνέχεια να γνωρίζει την ήττα στο «Τζουζέπε Μεάτσα» με 2-1.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.