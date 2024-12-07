Formula1- Λούις Χάμιλτον: Βίντεο και αναμνηστική φωτογραφία για τα 12 χρόνια κοινής πορείας

Το τέλος της πιο μακροχρόνιας και επιτυχημένης συνεργασίας οδηγού και ομάδας στην ιστορία της Formula1 σηματοδοτούν οι αγώνες Gran Prix που διεξάγονται στο Άμπου Ντάμπι αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς ο βρετανός οδηγός της Formula 1 Λούις Χάμιλτον αποχωρεί από την Μercedes και εντάσσεται στην Ferrari.

Μετά από 12 χρόνια κοινής πορείας, 246 αγώνες και 84 νίκες- αν όχι 85, στην περίπτωση που καταφέρει να κάνει ένα τελευταίο θαύμα, τα «ασημένια βέλη» με ένα συγκινητικό βίντεο και μία αναμνηστική φωτογραφία αποχαιρετούν τον 39χρονο οδηγό αγώνων πριν μετακομίσει στην ιταλική ομάδα.

Lewis Hamilton's first vs. last team photo with Mercedes 🖤 pic.twitter.com/wMNEcWFha3 — ESPN F1 (@ESPNF1) December 5, 2024

«Μια στιγμή για να εκτιμήσετε.» Μετά από 12 χρόνια, η τελευταία μας ομαδική φωτογραφία με τον Λούις, γράφει στην ανάρτησή της η Mercedes.

“A moment to cherish.” After 12 years, our last team photo with Lewis 😢 pic.twitter.com/U6fmYEESae — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 6, 2024

Ο Χάμιλτον έχει κατακτήσει τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στο πρωτάθλημα οδηγών 7 φορές, το 2008 με την ομάδα της McLaren, και το 2014, το 2015, το 2017, το 2018, το 2019 και το 2020 με την ομάδα της Mercedes Benz.

Επιπλέον, κατέχει το ρεκόρ με τις περισσότερες νίκες στην Φόρμουλα 1, έχοντας 105 στο σύνολο.

