Formula 1: «Ευχαριστούμε Λούις» - O συγκινητικός αποχαιρετισμός της Mercedes στον Χάμιλτον για τα 12 χρόνια κοινής πορείας

Ο διάσημος βρετανός οδηγός της Formula 1 έχει κατακτήσει τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή 6 φορές με την ομάδα της Mercedes Benz

Formula1- Λούις Χάμιλτον: Βίντεο και αναμνηστική φωτογραφία για τα 12 χρόνια κοινής πορείας

Το τέλος της πιο μακροχρόνιας και επιτυχημένης συνεργασίας οδηγού και ομάδας στην ιστορία της Formula1 σηματοδοτούν οι αγώνες Gran Prix που διεξάγονται στο Άμπου Ντάμπι αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς ο βρετανός οδηγός της Formula 1 Λούις Χάμιλτον αποχωρεί από την Μercedes και εντάσσεται στην Ferrari.

Μετά από 12 χρόνια κοινής πορείας, 246 αγώνες και 84 νίκες- αν όχι 85, στην περίπτωση που καταφέρει να κάνει ένα τελευταίο θαύμα, τα «ασημένια βέλη» με ένα συγκινητικό βίντεο και μία αναμνηστική φωτογραφία αποχαιρετούν τον 39χρονο οδηγό αγώνων πριν μετακομίσει στην ιταλική ομάδα. 

«Μια στιγμή για να εκτιμήσετε.» Μετά από 12 χρόνια, η τελευταία μας ομαδική φωτογραφία με τον Λούις, γράφει στην ανάρτησή της η Mercedes. 

Ο Χάμιλτον έχει κατακτήσει τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στο πρωτάθλημα οδηγών 7 φορές, το 2008 με την ομάδα της McLaren, και το 2014, το 2015, το 2017, το 2018, το 2019 και το 2020 με την ομάδα της Mercedes Benz.

Επιπλέον, κατέχει το ρεκόρ με τις περισσότερες νίκες στην Φόρμουλα 1, έχοντας 105 στο σύνολο.

