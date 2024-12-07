Αστέρας – Παναθηναϊκός: Τα άσχημα ταξίδια των τελευταίων ετών και η περσινή τεσσάρα

Ο Παναθηναϊκός πάει την Κυριακή σε μία έδρα που παραδοσιακά δυσκολεύεται. Στην Τρίπολη οι «πράσινοι» έχουν καταγράψει 7 νίκες στο σύνολο, σε 20 αναμετρήσεις, με μία εξ΄ αυτών να είναι για το κύπελλο και όλες οι άλλες για το πρωτάθλημα. Ωστόσο, κάποιες από αυτές τις νίκες ήταν εμφατικές, όπως και η τελευταία, η οποία αποτέλεσε και το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».
Πέρυσι, το «Τριφύλλι» με προπονητή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς κέρδισε με 1-4 τον Αστέρα, στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, για τη σεζόν 2023-24. Δύο γκολ είχε πετύχει ο Φώτης Ιωαννίδης, ένα ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς και ένα ο Γουίλιαν Αράο. Οι γηπεδούχοι είχαν σκοράρει με τον Νίκο Καλτσά.
