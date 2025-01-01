Εκατομμύρια φίλοι της Formula 1 και της Ferrari περίμεναν καρτερικά αυτήν την στιγμή! Την στιγμή όπου η Scuderia θα ανακοίνωνε και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Λιούις Χάμιλτον.

Λίγες ώρες μετά την έλευση του νέου έτους, ο ιταλικός κολοσσός του Μαρανέλο καλωσόρισε τον επτάκις Παγκόσμιο πρωταθλητή της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην οικογένειά του, με τον «γάμο» του αιώνα να παίρνει πλέον και επίσημη μορφή.

Θυμίζουμε πως ο 39χρονος Βρετανός πιλότος έχει βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τη Ferrari, με το 2025 πλέον να βρίσκει τον Χάμιλτον στο πλευρό του Σαρλ Λεκλέρ.

