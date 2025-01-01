Οι 10 σταρ που μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι και θα μας απασχολήσουν

Kάθε χρόνο τέτοια εποχή, το ενδιαφέρον στρέφεται εκ νέου στις μεταγραφές. Και όχι μόνο λόγω της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, αλλά και ελέω της δυνατότητας ποδοσφαιριστών που μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι να διαπραγματευτούν ελεύθερα με όποια ομάδα θέλουν για να μετακινηθούν εκεί όταν εκπνεύσει το συμβόλαιό τους, στις 30 Ιουνίου.

Φέτος, η λίστα με τους παίκτες που αναμένεται να αποκτήσουν την ελευθέρας τους –τουλάχιστον με τα υπάρχοντα δεδομένα- περιλαμβάνει τεράστια ονόματα, με παίκτες παγκοσμίας κλάσης να πλησιάζουν στο φινάλε της συνεργασίας τους με τις νυν ομάδες τους και να μην έχουν συμφωνήσει για να συνεχίσουν εκεί.

Το sport-fm.gr λοιπόν, μάζεψε τις δέκα κυριότερες περιπτώσεις και σας τις παρουσιάζει.

Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ)

Ίσως η πιο καυτή περίπτωση παίκτη που λήγει το συμβόλαιό του! Ο Αιγύπτιος κάνει πράματα και θάματα υπό την καθοδήγηση του Άρνε Σλοτ, σκοράροντας ακατάπαυστα και μοιράζονται μπόλικες ασίστ, ωστόσο το θέμα της ανανέωσης της συνεργασίας του με τους «κόκκινους» έχει κολλήσει.

Αναμενόμενα έχουν κάνει κατά καιρούς την εμφάνισή τους διάφορα σενάρια που εμπλέκουν τον Φαραώ με διάφορους ευρωπαϊκούς γίγαντες, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπαρτσελόνα.

Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση παίκτη που μένει ελεύθερος και ξεκάθαρα ο πιο φορμαρισμένος εξ αυτών...

Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι)

Το καλοκαίρι θα είναι 34 ετών και θα κλείνει δεκαετία στο Μάντσεστερ. Ο Βέλγος σταρ κατέκτησε τα πάντα με τη Σίτι αλλά έχει αντιμετωπίσει και πολλά προβλήματα τραυματισμών, με τον κύκλο του στους «πολίτες» να δείχνει πως ενδέχεται να κλείσει τους επόμενους μήνες.

Με τον ίδιο να έχει πει πριν από μήνες ότι δεν βλέπει αρνητικά το ενδεχόμενο να παίξει κάποια στιγμή στην αραβική χερσόνησο, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί για το μέλλον του, την ώρα που και το MLS φαντάζει ως μία πιθανότητα.

Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ (Λίβερπουλ)

Ένας ακόμη παίκτης των «κόκκινων» που έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι, με τον Άγγλο μπακ φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αφήσει το Άνφιλντ μετά από μία ζωή εκεί.

Από τα έξι του χρόνια στη Λίβερπουλ, ο ΤΑΑ αποτελεί διακαή πόθο της Ρεάλ Μαδρίτης, με τους φίλους του αγγλικού κλαμπ να τρέμουν την πιθανότητα να δουν να αποχωρεί –και μάλιστα δίχως αντίτιμο- ένα δικό τους παιδί.

Χέουνγκ-μιν Σον (Τότεναμ)

Από το 2015 βρίσκεται ο Νοτιοκορεάτης στο Λονδίνο, ωστόσο η σεζόν αυτή θα μπορούσε να είναι η τελευταία του εκεί!

Το συμβόλαιο του Σον με τους “spurs” ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι και για την ώρα, οι συζητήσεις για την ανανέωσή του δεν έχουν καρποφορήσει.

Η ισχύουσα συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει και οψιόν ανανέωσης για μία ακόμη σεζόν, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο 32χρονος επιθετικός είναι δυσαρεστημένος από την απροθυμία των ανθρώπων της Τότεναμ να του προσφέρουν ένα νέο, πολυετές συμβόλαιο...

Κριστιάνο Ρονάλντο (Αλ Νασρ)

Ο Πορτογάλος σταρ πήρε την απόφαση να αφήσει την Ευρώπη πριν από μια διετία και έκτοτε έχει μετρήσει 74 γκολ και 18 γκολ σε 83 συμμετοχές με τη φανέλα της Αλ Νασρ.

Ωστόσο, το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο του Ρονάλντο ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι και για την ώρα είναι ασαφές το τι θα συμβεί στη συνέχεια.

Ο CR7, που θα κλείσει τα 40 του χρόνια τον Φεβρουάριο, δεν έχει εκδηλώσει τάσεις απόσυρσης από την ενεργό δράση, με το ερωτηματικό να αποτελεί το αν επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Και το ενδεχόμενο να ανανεώσει με την Αλ Νασρ πάντως, δεν πρέπει να βγαίνει από το κάδρο...

Λερόι Σανέ (Μπάγερν Μονάχου)

Οι Βαυαροί τα είχαν... σκάσει για να επαναπατρίσουν τον Γερμανό εξτρέμ το 2020, ωστόσο ο 28χρονος ποδοσφαιριστής είχε τα πάνω του και τα κάτω του αυτά τα 4,5 χρόνια που αγωνίζεται στο Μόναχο.

Με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, ο Σανέ αποτελεί ελκυστική περίπτωση για πολλούς κορυφαίους συλλόγους ανά την Ευρώπη, με την επιστροφή στην Premier League να φέρεται να υπάρχει στο μυαλό του 28χρονου μεσοεπιθετικού - ο οποίος όμως, παράλληλα, είναι θετικός στο να συνεχίσει στην Μπάγερν.

Φίρχιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)

Ο τρίτος των «κόκκινων» που δύναται να μείνει ελεύθερος σε λίγους μήνες, με τον Ολλανδό πάντως να μην έχει, ως φαίνεται, βλέψεις να αποχωρήσει από το Άνφιλντ.

Ο έμπειρος στόπερ τοποθετήθηκε πρόσφατα για την υπόθεση του συμβολαίου του και ανέφερε ότι «δεν υπάρχει προθεσμία, θα δούμε τι θα φέρει το μέλλον. Αν υπάρχει κάτι καινούργιο; Όχι».

Από το 2018 βρίσκεται στη Λίβερπουλ ο 33χρονος αμυντικός, που σίγουρα θα μπορούσε να προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από ομάδες εντός κι εκτός Ευρώπης αν αποφασίσει να φύγει τελικά.

Αλφόνσο Ντέιβις (Μπάγερν Μονάχου)

Ένα από τα ονόματα που αναμένεται να παίξουν πολύ στο μεταγραφικό παζάρι τους επόμενους μήνες.

Οι Βαυαροί προσπαθούν να ανανεώσουν από πέρυσι με τον Καναδό μπακ χαφ δίχως όμως επιτυχία, την ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί εδώ και καιρό θαυμάστρια του ποδοσφαιριστή.

Είναι σαφές πως από πλευράς Μπάγερν, θα υπάρξουν εκ νέου προσπάθειες για να βρεθεί η χρυσή τομή, όμως η υπόθεση δεν δείχνει απλή.

Τζόναθαν Ντέιβιντ (Λιλ)

Με 101 γκολ και 23 ασίστ σε 209 συμμετοχές τα τελευταία 4,5 χρόνια με το γαλλικό κλαμπ, συχνα αναρωτιόμαστε πώς δεν έχει πάρει ακόμα μεταγραφή σε κάποιο μεγαλύτερο κλαμπ ο Καναδός φορ.

Αυτό αναμένεται να αλλάξει σύντομα, με τον 24χρονο επιθετικό να παρουσιάζεται ως αποφασισμένος να αποχωρήσει από τη Λιλ στο φινάλε του συμβολαίου του το επόμενο καλοκαίρι.

Ομάδες από την Αγγλία, την Ιταλία και την Ισπανία έχουν συνδεθεί κατά καιρούς με το όνομα του Ντέιβιντ, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στην ήδη γεμάτη καριέρα του.

Τζόσουα Κίμιχ (Μπάγερν Μονάχου)

Ακόμη ένα μέλος της rekordmeister που ενδέχεται να αποχωρήσει ως ελεύθερο.

Από το 2015 στην Μπάγερν ο Κίμιχ, παραμένει αναποφάσιστος αναφορικά με το μέλλον του, με τους Βαυαρούς να του διαμηνύουν ότι περιμένουν μία ξεκάθαρη απάντηση από εκείνον μετά την αλλαγή του χρόνου.

Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι έχουν στα υπόψιν τον Γερμανό μπακ χαφ, με τους επόμενους μήνες να προβλέπονται θερμοί.





