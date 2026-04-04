Με το 12ο χατ-τρικ του σε όλες τις διοργανώσεις από τη μέρα που έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, ο Έρλινγκ Χάαλαντ το πήρε πάνω του και έστειλε την ομάδα του στα ημιτελικά του φετινού Κυπέλλου Αγγλίας με το 4-0 επί της Λίβερπουλ.

Κατώτερη των περιστάσεων η ομάδα του Σλοτ, τεράστια χαμένη ευκαιρία από τον Σαλάχ στο πρώτο μέρος, όταν ακόμα δεν υπήρχε σκορ στην αναμέτρηση, αλλά οι «πολίτες» απλά… ζέσταιναν τις μηχανές. Και όταν εκείνη του Viking έφτασε στο φουλ, δεν υπήρχε γυρισμός.

Ίσως και ως αντίδραση σε καταφανέστατο πέναλτι που δεν υποδείχθηκε από τον ρέφερι σε μαρκάρισμα στον Σερκί νωρίς στο πρώτο ημίχρονο, η Σίτι πέτυχε δυο τέρματα στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους κι άλλα δυο στα πρώτα του δεύτερου 45λέπτου.

Ο Χάαλαντ στο 39’ ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 1-0 και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 45’+2’ από γύρισμα του Σεμένιο, νικώντας κατά κράτος τον Κονατέ στον αέρα.

Στο 50’ ο δημιουργός του τρίτου γκολ θα γινόταν σκόρερ με υπέροχο πλασέ μπροστά από τον Μαμαρντασβίλι από κάθετη του Ο’Ράιλι, για να διαμορφωθεί το τελικό 4-0 από τον Νορβηγό στράικερ με εύκολο αριστερό σουτ, από μεταβίβαση του Σερκί.

Η Λίβερπουλ δεν ήταν σε κατάσταση και μέρα που θα της επέτρεπαν να βρει απαντήσεις και να φανεί ανταγωνιστική και μάλιστα, ο Σαλάχ στο 64ο λεπτό αστόχησε από την άσπρη βούλα για να διατηρήσει ο Τράφορντ και το clean sheet στην αναμέτρηση των προημιτελικών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.