Έβγαλε αντίδραση ο ανανεωμένος Ολυμπιακός

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 2-0 των Περιστεριωτών στο «Γ. Καραϊσκάκης» και επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα. Ανανεωμένη σε επίπεδο προσώπων εμφανίστηκε η ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος φρέσκαρε την ενδεκάδα του, ξεκινώντας τους Μουζακίτη και Κωστούλα, ξεκίνησε τον Κοστίνια στο δεξί άκρο της άμυνας, μετατοπίζοντας στο «φτερό» της επίθεσης τον Ροντινέι, ενώ έδωσε ανάσες σε Τσικίνιο, Έσε, Ελ Κααμπί και Ορτέγκα, που αγωνίστηκαν στο β’ μέρος.

Ο Ροντινέι ξεμπλόκαρε τους Πειραιώτες, ανοίγοντας το σκορ στο 39ο λεπτό με πέναλτι που κέρδισε ο (κατά τ’ άλλα… χαμένος) Βέλντε από τον Χουτεσιώτη. Το δεύτερο τέρμα σημείωσε ο Ελ Κααμπί, αξιοποιώντας πανέμορφη μπαλιά του Μουζακίτη. Ο μικρός θα μπορούσε να είχε πιστωθεί ασίστ και στο πρώτο μέρος, αλλά τα... χάλασε ο Βέλντε.

Στο μυαλό των κόουτς

Επιστροφή στο 4-2-3-1 από τον Μεντιλίμπαρ, που φρέσκαρε την ενδεκάδα. Ο Τζολάκης ήταν στο τέρμα, Κάρμο και Ρέτσος τα στόπερ, με τους Κοστίνια και Αποστολόπουλο να είναι τα μπακ. Ο Στάμενιτς είχε στο πλευρό του τον Μουζακίτη στα χαφ, ενώ ο Ολιβέιρα είχε τον ρόλο του δεκαριού. Στο ένα «φτερό» ήταν ο Ροντινέι, στο άλλο ο Βέλντε, με τον Κωστούλα να βρίσκεται στην κορυφή.

Με 4-2-3-1 και ο Ατρόμητος. Στο τέρμα ήταν ο Χουτεσιώτης, στα στόπερ Μπρόρσον και Μανσούρ, με τους Κίνι και Αθανασίου να είναι τα μπακ. Ουεντραόγκο και Τσιγγάρας αποτελούσαν το δίδυμο στα μπακ, με τους Ουάρντα και Γκονζάλεθ να είναι στα φτερά και τον Μπάκου να κινείται πίσω από τον Φαν Βέερτ.

Το ματς

Παίζοντας με αρκετά νέα πρόσωπα ο Ολυμπιακός, αναμενόμενα χρειάστηκε χρόνο για να «βρεθεί» μέσα στο γήπεδο. Την ώρα που ο Ατρόμητος στηρίχθηκε στον κορμό του και ήταν συμπαγής, έχοντας στόχο να «χτυπήσει» στην κόντρα. Κάπως έτσι τον ένιωσε η άμυνα των Πειραιωτών στο 2ο λεπτό, με τον Στάμενιτς να μην έχει καλή τοποθέτηση, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλοξενούμενους να βγουν επικίνδυνα στην αντεπίθεση, αλλά η άμυνα του Ολυμπιακού έκοψε.

Στο 5’ έγινε η πρώτη καλή στιγμή από τον Ολυμπιακό, με τη σέντρα του Ροντινέι να έχει αποδέκτη τον Βέλντε που δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά, αλλά την έκανε εν τέλει ο Κωστούλας εξ επαφής, με τον Χουτεσιώτη να παραχωρεί κόρνερ.

Ο Ατρόμητος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 11ο λεπτό, με τον Μπάκου να φεύγει κάθετα και να εκτελεί τον Χουτεσιώτη. Με τον επόπτη να σηκώνει το σημαιάκι, σωστά όπως φάνηκε από το ριπλέι. Με τον ίδιο πρωταγωνιστή απείλησε τέσσερα λεπτά μετά η ομάδα του Γκαρσία, με τον 26χρονο άσο να φεύγει κάθετα έπειτα από λάθος του Τζολάκη και να κερδίζει ένα κόρνερ.

Μία από τις πιο επικίνδυνες προσπάθειες του Ολυμπιακού σε αυτό το διάστημα, έστω και αν δεν προήλθε από οργανωμένη επίθεση, έγινε στο 16’, με τον Αποστολόπουλο να πιάνει δυνατό εκτός περιοχής σουτ, στέλνοντας την μπάλα λίγο έξω.

Ο Ατρόμητος είχε ημιτελή προσπάθεια στο 19’. Ο Ουάρντα έκανε έξυπνη κάθετη για τον Μπάκου που αιφνιδιάστηκε, καθυστέρησε να αποφασίσει και έφυγε πλάγια, με τη σέντρα του να μην αποφέρει κάτι. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να πάρει κάτι καλό στο 21’, με τον Ροντινέι να σεντράρει, τον Βέλντε να μην καταφέρνει να νικήσει τον Μπρόρσον στον αέρα και τον Κωστούλα να μην καταφέρνει να βρει χώρο για να εκτελέσει.

Στο 26’ έγινε μία από τις πιο καλές φάσεις του Ολυμπιακού στο πρώτο μέρος. Ο Ροντινέι ελίχθηκε ωραία μέσα στην περιοχή, σούταρε με το αριστερό και ο Χουτεσιώτης πρόλαβε να προστατέψει την αριστερή του γωνία, παραχωρώντας κόρνερ.

Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε προηγηθεί στο 36’, όταν ο Μουζακίτης με πανέμορφη κάθετη βρήκε τον Βέλντε, που δεν μπόρεσε να φέρει βόλτα τον Αθανασίου, ο οποίος τον έκοψε, ενώ είχε πατήσει περιοχή.

Αμέσως μετά βρήκε την ευκαιρία να κάνει το 1-0 ο Ολυμπιακός. Σε διεκδίκηση της μπάλας, ο Χουτεσιώτης βγήκε δυναμικά για να μαζέψει προ του Βέλντε, τον γκρέμισε και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Ροντινέι ανέλαβε την εκτέλεση, έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Χουτεσιώτη που διάλεξε σωστή πλευρά, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει το 1-0. Ο Ατρόμητος είχε μία καλή αντεπίθεση στο 45’ έπειτα από λάθος του Κάρμο για να βρει το 1-1, με τον Ολυμπιακό να έχει μείνει ψηλά, αλλά ο Ουάρντα δεν μπόρεσε να κοντρολάρει μετά από αλλαγή παιχνιδιού.

Βλέποντας τον Βέλντε εκτός ματς, ο Μεντιλίμπαρ επιστράτευσε τον Γουίλιαν με την έναρξη του β’ μέρους. Η πρώτη καλή στιγμή του Ολυμπιακού μετά την ανάπαυλα καταγράφεται στο 53’ και ήρθε από τα πόδια του σκόρερ του. Μετά από σέντρα του Αποστολόπουλου και κεφαλιά του Κωστούλα, η μπάλα έφτασε στον Ροντινέι, ο οποίος λίγο μπροστά από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Επτά λεπτά μετά, ο Κοστίνια έπιασε δυνατό εκτός περιοχής σουτ και ο Χουτεσιώτης έδιωξε, ενώ σε δεύτερο χρόνο μπλόκαρε προ του Ροντινέι.

Ακολούθησε στο 60’ μία από τις καλές στιγμές του Ατρόμητου στην αναμέτρηση, με τον Γκονζάλεθ να σεντράρει και τον Ουάρντα να απειλεί με κεφαλιά που πέρασε εκτός. Ο Μεντιλίμπαρ σταδιακά έβαλε στο παιχνίδι κάποιους από τους βασικούς ποδοσφαιριστές του, που είχε αφήσει στον πάγκο για να ξεκουραστούν.

Ένας απ’ αυτούς «κλείδωσε» τη νίκη για τους Πειραιώτες. Ο Ελ Κααμπί μπήκε στο 68’ και έξι λεπτά μετά, αφού άδειασε (μετά από τρομερή μπαλιά του Μουζακίτη) με προσποίηση τον Μπρόρσον έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο πλασέ.

Το φιλμ του αγώνα

Ολυμπιακός (Χοσέ-Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Κάρμο, Αποστολόπουλος (68’ Ορτέγκα) - Στάμενιτς (62’ Έσε), Μουζακίτης - Ροντινέι, Ολιβέιρα (62’ Τσικίνιο), Βέλντε (46’ Γουίλιαν) - Κωστούλας (68’ Ελ Κααμπί).

Στον πάγκο έμειναν: Πασχαλάκης, Ντάνι Γκαρθία, Γιάρεμτσουκ, Ντόη.

Ατρόμητος (Πάμπλο Γκαρσία): Χουτεσιώτης - Κίνι, Μπρόρσον, Μανσούρ, Αθανασίου –Ουεντραόγκο, Τσιγγάρας (71’ Μίχορλ) - Ουάρντα, Γκονζάλεθ (82’ Καλοσκάμνης), Μπάκου - Φαν Βέερτ (61’ Γιουμπιτάνα).

Στον πάγκο έμειναν: Κοσέλεφ, Σταυρόπουλος, Καλοσκάμης, Τσαντίλας, Βρακάς, Τσακμάκης, Καραμάνης.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Βοηθοί: Κωνσταντίνος Στάικος (Λάρισας), Δημήτριος Σαμοϊλης (Αθηνών)

4ος Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

VAR: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας), AVAR: Παντελής Σπυρόπουλος (Αν. Αττικής)

