Παναθηναϊκός: Τι κάνουν οι «πράσινοι» όταν ο Τάσος είναι στον πάγκο

Δεν κάνει καλό να μένει στον πάγκο αρχηγός της Εθνικής

Μπακασέτας

Ο Τάσος Μπακασέτας είναι πιθανόν να μην ξεκινήσει σήμερα κόντρα στην ΑΕΛ.

Βέβαια όλα είναι στα χέρια του Ντιέγκο Αλόνσο, όμως ο Έλληνας διεθνής πρέπει να ξεκουραστεί καθώς παίζει συνεχώς.

Ακόμα και αν δεν έκανε ολόκληρη προετοιμασία με την ομάδα, ο Μπακασέτας ξεκίνησε βασικός στους περισσότερους αγώνες. Αλήθεια τι συμβαίνει στο “τριφύλλι” όταν ο Τάσος κάθεται στον πάγκο;

