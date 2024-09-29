Παναθηναϊκός: Τι κάνουν οι «πράσινοι» όταν ο Τάσος είναι στον πάγκο

Ο Τάσος Μπακασέτας είναι πιθανόν να μην ξεκινήσει σήμερα κόντρα στην ΑΕΛ.

Βέβαια όλα είναι στα χέρια του Ντιέγκο Αλόνσο, όμως ο Έλληνας διεθνής πρέπει να ξεκουραστεί καθώς παίζει συνεχώς.

Ακόμα και αν δεν έκανε ολόκληρη προετοιμασία με την ομάδα, ο Μπακασέτας ξεκίνησε βασικός στους περισσότερους αγώνες. Αλήθεια τι συμβαίνει στο “τριφύλλι” όταν ο Τάσος κάθεται στον πάγκο;

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.