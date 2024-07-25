Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στο ΟΑΚΑ με φανέλα Παναθηναϊκού ο Τετέ - Αποθεώθηκε από τον κόσμο

O Tετέ βρίσκεται στο ΟΑΚΑ με φανέλα Παναθηναϊκού ώστε να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της νέας του ομάδας με την Μπότεφ Πλόβντιβ και μάλιστα αποθεώθηκε όταν ακούστηκε το όνομά του από τα μεγάφωνα

Τετέ

O Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπότεφ Πλόβντιβ (21:00) στο ΟΑΚΑ, στην πρώτη του αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Νωρίτερα μέσα στη μέρα, οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν ένα σπουδαίο μεταγραφικό απόκτημα, αυτό του Τετέ. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, μάλιστα, βρέθηκε στο γήπεδο ώστε να παρακολουθήσει από κοντά τη νέα του ομάδα σε αυτόν τον σημαντικό αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τετέ εμφανίστηκε στο ΟΑΚΑ με φανέλα Παναθηναϊκού, ενώ αποθεώθηκε από τον κόσμο όταν το όνομά του ακούστηκε από τα μεγάφωνα του γηπέδου.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο ΟΑΚΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark