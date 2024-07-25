Στο ΟΑΚΑ με φανέλα Παναθηναϊκού ο Τετέ - Αποθεώθηκε από τον κόσμο

O Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπότεφ Πλόβντιβ (21:00) στο ΟΑΚΑ, στην πρώτη του αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Νωρίτερα μέσα στη μέρα, οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν ένα σπουδαίο μεταγραφικό απόκτημα, αυτό του Τετέ. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, μάλιστα, βρέθηκε στο γήπεδο ώστε να παρακολουθήσει από κοντά τη νέα του ομάδα σε αυτόν τον σημαντικό αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τετέ εμφανίστηκε στο ΟΑΚΑ με φανέλα Παναθηναϊκού, ενώ αποθεώθηκε από τον κόσμο όταν το όνομά του ακούστηκε από τα μεγάφωνα του γηπέδου.

