Την… τέλεια ληστεία παλεύει να κάνει η Ρόμα! Σύμφωνα με όσα προκύπτουν τις τελευταίες ώρες από την Ιταλία, οι «τζαλορόσι» έχουν σοβαρές πιθανότητες για να κάνουν την απόλυτη ανατροπή και να κλείσουν τον Αρτέμ Ντόβμπικ.

Ο Ουκρανός στράικερ της Τζιρόνα φαινόταν πως θα συνέχιζε την καριέρα του στην Ατλέτικο Μαδρίτης, με τις δύο ομάδες να έχουν φτάσει σε συμφωνία. Παρόλα αυτά, η σφήνα της Ρόμα και η επικοινωνία του Ντανιέλε Ντε Ρόσι με τον Ντόβμπικ, έχουν κάνει τον ικανότατο στράικερ να δίνει προτεραιότητα στον ιταλικό σύλλογο.

Πλέον, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές βρίσκονται σε εξέλιξη και μένει να φανεί αν μπορεί να γίνει η μεγάλη ανατροπή και ο Ντόβμπικ καταλήξει να φορά τη τζαλορόσο φανέλα.

