Λουίς Ενρίκε: «Είμαστε καλύτεροι σε επίθεση και άμυνα χωρίς τον Εμπαπέ»

Έπλεξε το εγκώμιο της ομάδας του για την αντίδρασή της μετά την αποχώρηση του Κιλιάν Εμπαπέ ο Λουίς Ενρίκε.Σε δηλώσεις που έκανε, ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν τόνισε ότι η αποχώρηση του 26χρονου επιθετικού είχε ως αποτέλεσμα η ομάδα του να παρουσιάζεται καλύτερη, τόσο επιθετικά, όσο και αμυντικά, ενώ παράλληλα στάθηκε στην ωριμότητα που έχουν δείξει οι ποδοσφαιριστές του κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

«Σας το έλεγα από πέρσι ότι θα ήμασταν καλύτεροι επιθετικά και αμυντικά χωρίς τον Εμπαπέ. Συνεχίζω να το λέω και τα νούμερα το αποδεικνύουν. Όλοι ήθελαν τον Εμπαπέ στην ομάδα, αλλά το σύνολο έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ θετικά μετά την αποχώρησή του. Ήθελα από περισσότερους παίκτες μας να σκοράρουν και η ομάδα έχει δείξει φοβερή ωριμότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός.

Η Παρί βρίσκεται στην κορυφή του γαλλικού πρωταθλήματος με διαφορά 10 βαθμών από τη δεύτερη Μαρσέιγ, ενώ πλέον περιμένει τις αναμετρήσεις της με την Μπρεστ για τα playoffs του Champions League.

Από την άλλη, ο Εμπαπέ πραγματοποιεί πολύ καλό ξεκίνημα ως ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας 21 γκολ και 3 ασίστ στις 33 εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει ως τώρα κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν!

