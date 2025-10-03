Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Δέχεται πολλά γκολ έτσι και πρέπει να προβληματιστεί

Στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί πολλά τέρματα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός εχθές δέχθηκε δύο γκολ μέσα σε τέσσερα λεπτά και ηττήθηκε από την Γκόου Αχέντ Ίγκλς. Μάλιστα, τα δέχθηκε και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Γύρισμα των αντιπάλων από τα δεξιά της άμυνας του και τελείωμα μίας επαφής μπροστά στο τέρμα. Δύο ασίστ ο αριστερός μπακ Τζέιμς και δύο γκολ ο σέντερ φορ Σμιτ! 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
