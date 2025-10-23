Γνωστή έγινε η ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στην εκτός έδρας αναμέτρησή του με τη Λιλ, για την 3η αγωνιστική του Europa League.

Ο Ρασβάν Λουτσέσκου επέλεξε το κλασικό του 4-2-3-1, κάνοντας τέσσερις αλλαγές σε σύγκριση με την ενδεκάδα που παρέταξε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Παρακολουθήστε LIVE ΕΔΩ την εξέλιξη της αναμέτρησης

Συγκεκριμένα, ο Τσιφτσής ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια, με τους Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα τετράδα άμυνας μπροστά του. Καμαρά και Μεϊτέ θα είναι το δίδυμο στον άξονα, ενώ οι Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ θα αποτελέσουν την τριάδα πίσω από τον πιο προωθημένο Τσάλοφ.

Στον πάγκο οι Παβλένκα, Μοναστηρλής, Λόβρεν, Μπέρδος, Γιακουμάκης, Ιβάνουσετς, Μπιάνκο, Πέλκας, Σάστρε, Τέιλορ, Θυμιάνης και Βολιάκο.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ.

Η ενδεκάδα της Λιλ: Οζέρ, Σάντος, Μαντί, Ενγκόι, Βερντόνκ, Αντρέ, Ραγκουμπέρ, Κορέια, Σαχράουι, Φερνάντες-Πάρντο, Ιγκαμάνε.

