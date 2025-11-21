Ο Ολυμπιακός είναι πιο ποιοτική ομάδα από την Παρί και η τρελή ορμή και διάθεση των Γάλλων δεν ήταν αρκετή για να κάνει τη ζημιά στο ΣΕΦ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν αγχώθηκε παρά το ότι οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο καλάθι στο τελευταίο δεκάλεπτο και με τη γνωστή άμυνά της, έκανε αυτό που έπρεπε για να πάρει τη νίκη με σκορ 98-86, για τη δωδέκατη αγωνιστική της Euroleague. Ανεβασμένος ο Φουρνιέ με 18 πόντους, κυριάρχησαν στον αέρα Μιλουτίνοφ και Χολ που είχαν μαζί 12 επιθετικά ριμπάουντ.

Με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει στη διάθεσή του ΜακΚίσικ, Έβανς, Φαν και να αφήνει ξανά εκτός δωδεκάδας Λαρεντζάκη και Νετζήπογλου. Από την άλλη, ο Φρανσέσκο Ταμπελίνι επέλεξε τους Ουατάρα, Ρόμπινσον, Μόργκαν, Γουίλις και Ντοκοσί για την αρχική του πεντάδα, έχοντας να διαχειριστεί την πολύ σημαντική απουσία του Ιφί, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού στην πλάτη.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Μιλουτίνοφ να δίνει το πρώτο προβάδισμα στον Ολυμπιακό με καλάθι-φάουλ, ενώ ο Βεζένκοφ με το πρώτο του καλάθι έκανε το 5-2. Ο Ρόμπινσον ισοφάρισε με τρίποντό του και ο Ντόρσεϊ απάντησε άμεσα για το 8-5, αλλά ο γκαρντ της Παρί ευστόχησε ξανά από μακριά μετά από το τρίτο επιθετικό ριμπαόυντ της ομάδας του, για το 8-8. Ο Φαγέ έδωσε στους φιλοξενούμενους το πρώτο τους προβάδισμα στο ματς, ενώ ο Βεζένκοφ έκανε deflection που έφερε κλέψιμο και ο Ντόρσεϊ με τρίποντο στον αιφνιδιασμό έκανε το 11-10.

Ακολούθησαν διαδοχικά τρίποντα από Γουίλις και Φουρνιέ και ένα κάρφωμα του Μπακό για το 16-18, ενώ ο «καυτός» Ρόμπινσον έβαλε το πέμπτο του τρίποντο, για να βάλει την Παρί στο +8 (16-24). Φουρνιέ και Νιλικίνα με καλάθι φάουλ μείωσαν σε 21-24, ενώ ο Φαγέ με κάρφωμα και ο Ρόντεν με buzzer-beater τρίποντο «έγραψαν» το 21-29 της πρώτης περιόδου.

Ο Ολυμπιακός βελτίωσε την αμυντική του λειτουργία στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ενώ Πίτερς και Γουόρντ έδωσαν λύσεις επιθετικά, με τον δεύτερο να δίνει 5 σερί δικούς του πόντους με τρίποντο και εμφατικό κάρφωμα σε αιφνιδιασμό, για το 30-31! Ο Ρόμπινσον ευστόχησε ξανά για τρεις (6/7), με τον Γουόρντ να απαντά για το 34-36, ενώ ο Παπανικολάου με το πρώτο δικό του τρίποντο στο ματς και ο Πίτερς ευστοχώντας από το ύψος των βολών, έβαλαν τον Ολυμπιακό μπροστά με 39-38! Έχοντας πάρει το μομέντουμ, οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν με 43-39 χάρη σε ένα alley-oop κάρφωμα του Χολ, ενώ ο Γουόρντ έφτασε τους 12 προσωπικούς πόντους, διαμορφώνοντας το 45-39.

Το σερί του Ολυμπιακού έφτασε στο 13-1, για να ξεφύγει με 47-39, η Παρί μείωσε σε 50-44 με τρίποντα από Μόργκαν και Ουατάρα, ενώ ο Βεζένκοφ με τρεις βολές έδωσε το πρώτο διψήφιο προβάδισμα (55-44) στον Ολυμπιακό. Ο Μπαγέ με τρίποντο μείωσε σε 58-47, ο Νιλικίνα απάντησε, πριν ο Ρόμπινσον φτάσει τους 22 προσωπικούς πόντους, διαμορφώνοντας το 58-49 του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ολυμπιακό να έχει βάλει 37 πόντους και να έχει 11 ασίστ για 0 λάθη στο δεύτερο δεκάλεπτο!

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Ρόμπινσον να φτάνει τους 26 προσωπικούς πόντους για να μειώσει σε 60-53, ενώ ο Φουρνιέ με τρίποντό του επανέφερε το διψήφιο προβάδισμα του Ολυμπιακού. Νευρικές οι δύο ομάδες επιθετικά, με τον Ντόρσεϊ να κάνει το 65-53 με δύσκολο καλάθι του, πριν οι Ουατάρα και Μόργκαν μειώσουν σε 65-59 για την Παρί με τρίποντά τους. Ο Φουρνιέ απάντησε φτάνοντας τους 11 προσωπικούς πόντους, ο Βεζένκοφ ευστόχησε και εκείνος για τρεις (71-59), όμως η Παρί με σερί της 10-1 πλησίασε ξανά σε «απόσταση βολής» (72-69). Ο Φουρνιέ έδωσε ξανά τη λύση με λέι απ του, ενώ ο Μιλουτίνοφ με μία του βολή διαμόρφωσε το 75-69 της τρίτης περιόδου.

Η Παρί πλησίασε ξανά στο καλάθι (75-73), όμως ο Χολ με συνεχόμενα καλάθια του έβαλε ξανά τον Ολυμπιακό στο +6 (79-73), πριν ο Ντόρσεϊ με ακροβατικό καλάθι-φάουλ διαμόρφωσε το 81-75. Ο Ρόμπινσον με το 7ο τρίποντό του μείωσε σε 81-78, ο Γουόκαπ απάντησε για το 84-75, ενώ ο Φουρνιέ με τρίποντό του έδωσε ξανά διψήφιο προβάδισμα στον Ολυμπιακό (89-78)! Ο Γάλλος μάλιστα έκλεψε και σκόραρε στον αιφνιδιασμό για το 91-78, με τον Ολυμπιακό να διαχειρίζεται σωστά το προβάδισμά του στην «τελική ευθεία», για να πάρει τη νίκη με 98-86!

Τα δεκάλεπτα: 21-29, 58-49, 75-69, 98-86

